Haaland 'tắt điện', Man City thua sốc Leverkusen ngay tại EtihadErling Haaland vào sân trong hiệp 2 và không kịp tỏa sáng, Man City nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Leverkusen ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.
Ghi bàn:
Chelsea: Kounde (27', phản lưới), Estevao (55'), Delap (73')
Thẻ đỏ: Araújo (Barca - 44', 2 thẻ vàng)
Đội hình ra sân:
Chelsea: Robert Sanchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.
Barcelona: Joan Garcia, Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Eric García, Frenkie De Jong, Lamine Yamal, Fermín Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
*Tiếp tục cập nhật...
Liên tục bị Club Brugge vươn lên dẫn trước, Barcelona vẫn có được kết quả hòa 3-3 nhờ sự tỏa sáng của Lamine Yamal ở hiệp hai.
Không cần Ronaldo, Al Nassr vẫn trình diễn sức mạnh vượt trội, hủy diệt FC Goa 4-0 để củng cố ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Arsenal tiếp tục phong độ hủy diệt khi đánh bại Slavia Prague 3-0 ở vòng phân hạng Champions League, đồng thời lập kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.