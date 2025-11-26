chelsea vs Barca 5.jpg

Pedro Neto ăn mừng bàn mở tỷ số sau khi khiến Kounde đá phản lưới nhà - Ảnh: CFC

chelsea vs Barca.jpg
Estevao sút tung nóc lưới Barca ở phút 55 sau pha solo đẹp mắt - Ảnh: CFC
chelsea vs Barca 4.jpg
Niềm vui của tài năng trẻ bên phía Chelsea - Ảnh: CFC

Ghi bàn:

Chelsea: Kounde (27', phản lưới), Estevao (55'), Delap (73')

Thẻ đỏ: Araújo (Barca - 44', 2 thẻ vàng)

Đội hình ra sân:

Chelsea: Robert Sanchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Reece James, Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto.

Barcelona: Joan Garcia, Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Eric García, Frenkie De Jong, Lamine Yamal, Fermín Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

