Cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ettifaq diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đội khách nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo khác biệt ở phút 16, khi cựu tiền vệ Liverpool Georginio Wijnaldum dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Al Ghamdi, mở tỷ số cho Al Ettifaq.

Felix ghi bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: Al Nassr

Bàn thua khiến Al Nassr lúng túng trong phần còn lại của hiệp một. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng tiếp cận khung thành, trong khi các pha phối hợp của Ronaldo và Felix chưa đủ sắc sảo để tạo đột biến.

Sau giờ nghỉ, thế trận thay đổi rõ rệt. Phút 47, João Felix tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì và đến phút 67, Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, sau tình huống bóng chạm người anh đổi hướng từ cú sút của Felix, khiến thủ môn Al Ettifaq bó tay.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 957 trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay, Al Nassr lại không thể bảo toàn lợi thế. Phút 80, Wijnaldum hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này khiến Al Nassr bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Với 31 điểm, Ronaldo cùng đồng đội chỉ còn hơn Al Taawon 3 điểm, khiến cuộc đua vô địch tiếp tục trở nên căng thẳng.

Ghi bàn

Al Ettifaq: Wijnaldum 16', 80'

Al Nassr: Felix 47', Ronaldo 67'

Đội hình xuất phát:

Al Ettifaq: Rodak, Al Olayan, Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo, Medran, Duda, Al Ghamdi, Wijnaldum, Dembele

AlNassr: Al Aqidi, Al Nasser, Al Amri, Martinez, Alganham, Coman, Brozovic, Gabriel, Wesley, Felix, Ronaldo