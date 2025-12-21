Cột mốc Mbappe

Cristiano Ronaldo đã giành 5 chức vô địch Champions League – 4 cùng Real Madrid và 1 với MU, đoạt 5 Quả bóng vàng, 3 Chiếc giày Vàng châu Âu, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB (450 bàn), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Cúp C1/Champions League (141).

Mbappe ghi bàn thứ 59 trong năm 2025. Ảnh: Diario AS

Ronaldo cũng lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League (17 bàn), 6 lần là vua phá lưới giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở các vòng knock-out châu Âu (67)… Hãy chọn một kỷ lục bất kỳ. Tất cả đều hiện ra trước mắt Kylian Mbappe.

Ở tuổi 27, vừa sinh nhật hôm thứ Bảy, trong bầu không khí sôi động tại Bernabeu, tiền đạo người Pháp đã chạm tới một phần bầu trời của Cristiano – thần tượng của anh.

Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền và ăn mừng theo phong cách Ronaldo trong trận thắng Sevilla 2-0 ở vòng 17 La Liga, qua đó san bằng kỷ lục 59 bàn thắng trong một năm dương lịch cho Real Madrid – cột mốc mà siêu sao Bồ Đào Nha thiết lập năm 2013.

“Thật không thể tin nổi, thần tượng của tôi, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Màn ăn mừng là dành cho anh ấy. Tôi muốn dành một sự tri ân cho anh, bởi anh luôn đối xử rất tốt với tôi, đã giúp tôi thích nghi với CLB”, Mbappe nói sau trận.

Kiki nói về thời đại của mình: “Giờ thì đến lượt tôi giúp Real Madrid giành chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với Cristiano. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, giờ đã là bạn của nhau.

Tôi gửi lời chào đến anh ấy, đến tất cả các Madridista. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc”.

Ở phía xa là tất cả những con số của một cầu thủ độc nhất vô nhị. “Cristiano là người thừa kế của Di Stefano”, Florentino Perez từng nói. “Kylian thân mến, giờ đây cậu đang khoác lên mình chiếc áo của 15 Cúp C1”, Chủ tịch Real Madrid phát biểu trong ngày ra mắt Mbappe.

Mbappe ăn mừng theo phong cách Ronaldo để tri ân thần tượng. Ảnh: Diario AS

Bầu trời Ronaldo vẫn rất xa

Chính Champions League là nghĩa vụ lớn nhất của Mbappe tại Bernabeu. Anh đã có một chức vô địch World Cup cùng tuyển Pháp và một Chiếc giày vàng châu Âu, giành được ngay trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu.

Thế nhưng, Mbappe vẫn chưa có “Orejona” (tên gọi chiếc cúp Champions League) – biểu tượng của thiên đường Madridista và cũng là vật báu quý giá nhất trong cuộc đời Cristiano.

Cristiano Ronaldo cập bến Real Madrid năm 2009 và phải mất 5 năm mới giành được Champions League đầu tiên cùng CLB. Anh đến khi 24 tuổi, trong khi Mbappe là 25.

Cristiano từng 3 lần gục ngã ở bán kết trước khi chạm tay vào “La Decima” tại Lisbon. Khoảng thời gian trắng tay đó đã hun đúc trong anh sự giận dữ và khát khao, thứ đã đẩy số phận CR7 tiến về phía trước.

Ronaldo giành 5 Quả bóng vàng, lần đầu tiên ở tuổi 23 với MU, danh hiệu thứ hai ở tuổi 28 cùng Real Madrid.

Điều đó có nghĩa Mbappe chỉ còn khoảng 12 tháng để hy vọng giành giải thưởng của France Football ở độ tuổi gần tương đương khi Cristiano giành Quả bóng vàng đầu tiên trong màu áo Real Madrid.

Cho đến nay, anh mới chỉ một lần lọt vào bục trao giải, với vị trí thứ 3 năm 2023, sau Lionel Messi và Erling Haaland – thời điểm Argentina vô địch World Cup và Man City giành cú ăn 3.

Thống kê kỷ lục Mbappe và Ronaldo. Nguồn: EM

Quả bóng vàng đến từ danh hiệu, và danh hiệu đến từ bàn thắng – tức là khát vọng Chiếc giày vàng. Ronaldo giành 4 Chiếc giày vàng, còn Mbappe mới có 1. Ở phương diện này, anh cũng đang đi chậm.

Tại Real Madrid, Mbappe đã có 73 bàn thắng, vẫn còn kém Cristiano… 377 bàn. Để vượt qua kỷ lục của Ronaldo trong 6 năm tới, đến khi bước sang tuổi 34, Mbappe sẽ phải ghi trung bình 62 bàn mỗi năm – một con số phi thường, cho thấy sự vĩ đại gần như không tưởng trong những gì CR7 đã làm được.

Về mặt tinh thần, có thể nói Mbappe đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn trong mùa giải đầu tiên.

Anh ghi bàn ở mọi đấu trường – một phẩm chất tiêu biểu của Cristiano – từ La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Liên lục địa đến FIFA Club World Cup.

Nhưng dẫu sao, Cristiano vẫn là Cristiano. Anh từng ghi 61 bàn trong một mùa giải cho Real Madrid (2014/15), trong khi Mbappe dừng ở 43 bàn mùa đầu tiên và hiện có 28 bàn mùa này.

Ronaldo giữ kỷ lục 17 bàn trong một mùa Champions League, còn Mbappe mùa này có 9. CLB cũ Monaco và Benfica có thể là những “nạn nhân” tiếp theo trong tháng Giêng 2026, trước khi Champions League bước vào các vòng knock-out.