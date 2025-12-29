Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đang có 956 bàn thắng, với cú đúp gần nhất giúp Al-Nassr đánh bại Al Akhdoud 3-0 cuối tuần qua.

Ronaldo vẫn khao khát chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp, dù đã bước sang tuổi 40.

Ronaldo có thể trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh: Shutterstock

Hợp đồng giữa CR7 với Al-Nassr còn thời hạn đến 2027. Hè năm sau cũng là kỳ World Cup cuối cùng mà Ronaldo tham dự cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy vậy, anh vẫn quyết tâm thi đấu để ghi thêm nhiều bàn nữa. Ronaldo thừa nhận: "Niềm đam mê của tôi vẫn rất lớn và tôi muốn tiếp tục chơi bóng.

Tôi thi đấu ở đâu không quan trọng, dù đó là Trung Đông hay quay trở lại châu Âu.

Bản thân luôn thích chơi bóng đá và muốn trình diễn trên sân cỏ. Nếu không gặp chấn thương, tôi chắc chắn sẽ đạt cột mốc 1.000 bàn thắng".

Trong quá khứ, CR7 từng gặt hái nhiều thành công ở châu Âu, với hàng trăm lần khoác áo MU, Real Madrid và Juventus.

Nếu anh trở lại lục địa già, đó sẽ là cú sốc lớn nếu xét đến tuổi tác của Ronaldo, sau gần 4 năm phục vụ cho Al-Nassr.