Đêm 28/12, lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 diễn ra tại Dubai đã vinh danh hàng loạt cá nhân và tập thể nổi bật.

Tâm điểm của buổi lễ là Ousmane Dembele, khi tiền đạo của PSG được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2025.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ của ngôi sao người Pháp, đồng thời đánh dấu lần thứ ba trong năm anh vượt qua Lamine Yamal ở các giải thưởng cá nhân lớn, sau Quả Bóng Vàng châu Âu và FIFA The Best.

Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất năm - Ảnh: Onefootball

Dù không giành danh hiệu cao nhất, Lamine Yamal vẫn để lại dấu ấn khi được trao giải Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh đó, Vitinha được vinh danh là Tiền vệ xuất sắc nhất, còn huyền thoại Andres Iniesta nhận giải Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp lẫy lừng.

Ở hạng mục tập thể, PSG chiếm ưu thế tuyệt đối khi được bầu chọn là Đội bóng xuất sắc nhất năm, trong khi HLV Luis Enrique giành danh hiệu Huấn luyện viên hay nhất.

Dẫu vậy, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Siêu sao người Bồ Đào Nha lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất năm, khẳng định tầm ảnh hưởng đặc biệt tại khu vực.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng và không giấu khát vọng chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng, tiếp tục viết thêm những chương huy hoàng cho sự nghiệp hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Danh sách các chủ nhân giải thưởng chính

- HLV xuất sắc nhất: Luis Enrique

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Ousmane Dembele

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Desire Doue

- Tiền vệ xuất sắc nhất: Vitinha

- Tiền đạo xuất sắc nhất: Lamine Yamal

- Đội nam xuất sắc nhất: PSG

- Đội nữ xuất sắc nhất: Barcelona

- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Aitana Bonmati

- Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông: Cristiano Ronaldo