Dù đội khách Al Akhdoud nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, Al Nassr nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi tấn công tốc độ.

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Al Nassr

Nhân vật trung tâm của hiệp một không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Sau một vài cơ hội bị từ chối bởi việt vị và xà ngang, siêu sao người Bồ Đào Nha cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 32 bằng pha dứt điểm cận thành, tận dụng tình huống đánh đầu kiến tạo từ quả phạt góc.

Trước khi hiệp một khép lại, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ở phút bù giờ 45+3, hoàn tất cú đúp và giúp Al Nassr tạo lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, Al Nassr vẫn duy trì sức ép lớn. Ronaldo từng đưa bóng vào lưới lần thứ ba nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có thêm bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+4 nhờ công của Joao Felix.

Ảnh: CR7 giúp Al Nassr củng cố ngôi đầu - Ảnh: Al Nassr

Kết quả này giúp thầy trò HLV Jorge Jesus toàn thắng 10 trận, giành trọn 30 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo cách biệt 4 điểm với Al Hilal.

Thành tích này giúp Ronaldo và các đồng đội đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên thắng cả 10 trận đầu tiên tại Saudi Pro League.