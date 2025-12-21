Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid dù chưa thật thuyết phục nhưng đã làm được điều thiết yếu: ghi bàn và có được chiến thắng 2-0 Sevilla, rạng sáng 21/12.

Mbappe san bằng thành tích Ronaldo đúng vào ngày đón sinh nhật thứ 27 của mình. Ảnh: Defensa

Với kết quả này, đoàn quân của Xabi Alonso thu hẹp khoảng cách với kình địch Barca chỉ còn 1 điểm, trước khi đội của Hansi Flick thi đấu vào đêm nay.

Jude Bellingham là người mở tỷ số (38’) cho Real Madrid và Mbappe ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 86.

Ghi bàn đúng vào ngày sinh nhật thứ 27, Mbappe chính thức san bằng thành tích ghi bàn trong 1 năm dương lịch cho Real Madrid của thần tượng Ronaldo – 59 bàn.

Mbappe phấn khởi chia sẻ sau trận: “Hôm nay là một ngày đặc biệt vì là sinh nhật tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi vẫn mong được chơi một trận đấu chuyên nghiệp trong ngày sinh của mình, cũng như được chơi cho Real Madrid là một giấc mơ.

Chúng tôi đã thắng trận và điều đó rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là khép lại năm 2025 với một kết quả tích cực. Còn với tôi, kỷ lục này (59 bàn trong 2025) thật là đáng kinh ngạc”.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi muốn noi gương Ronaldo, thần tượng của tôi, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Real Madrid và là biểu tượng bóng đá toàn cầu.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh ấy vì đã luôn đối xử tốt với tôi, luôn khích lệ tôi về khả năng thích nghi ở Real Madrid”.

Khi được hỏi về màn ăn mừng theo phong cách Ronaldo trong ngày san bằng thành tích của thần tượng, Mbappe cho hay: “Đó là dành cho anh ấy. Thường thì tôi có cách ăn mừng riêng, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này với Ronaldo. Anh là thần tượng tự thời thơ ấu của tôi và tôi có mối quan hệ rất tốt với anh ấy. Giờ Cristiano là bạn của tôi và tôi gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất”.

Siêu sao người Bồ là một trong những người đầu tiên chúc mừng Mbappe. Ảnh: Defensa

Ronaldo được biết đến là người khá ích kỷ trên sân cũng như không mấy có tình bạn thân thiết với các đồng nghiệp ở ngoài đời. Anh khó chịu khi người khác hơn mình, nhưng với Mbappe dường như là ngoại lệ.

Theo Defensa, Ronaldo là một trong những người đầu tiên chúc mừng Mbappe khi chân sút tuyển Pháp san bằng thành tích ghi 59 bàn trong 1 năm dương lịch của anh (2013) trong màu áo Real Madrid.

“Tôi rất vui vì cậu đã san bằng được kỷ lục ấy. Chỉ có cậu mới làm được”, Ronaldo được cho đã nói với Mbappe.

Trước đó, siêu sao người Bồ cũng đã quả quyết với đàn em rằng, nếu ai đó có thể san bằng hoặc vượt qua các kỷ lục của anh, thì đó chắc chắn không ai ngoài Mbappe.