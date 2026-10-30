Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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30/10 02:45
|Everton 3-1 Newcastle
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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30/10 00:30
|Frosinone 5-1 Lecce
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MyTV
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30/10 02:45
|Fiorentina 2-2 Atalanta
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MyTV
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 12
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29/10 21:35
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Al Khaleej 4-2 Al Hazem
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30/10 01:00
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Al Nassr 5-3 Al Kholood
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Al Riyadh 0-6 Al Qadisiya
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