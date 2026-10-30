Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

30/10  02:45

 Everton 3-1 Newcastle

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

30/10  00:30

 Frosinone 5-1 Lecce

MyTV

30/10  02:45

 Fiorentina 2-2 Atalanta

MyTV

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 12

29/10  21:35

Al Khaleej 4-2 Al Hazem

30/10  01:00

Al Nassr 5-3 Al Kholood

Al Riyadh 0-6 Al Qadisiya