Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn đang chứng minh đẳng cấp bất biến. Trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Hazm, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 88 - cột mốc đưa anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá chạm mốc 950 bàn thắng chuyên nghiệp.

Ronaldo đạt cột mốc 950 bàn thắng - Ảnh: Al Nassr

Từ đường chuyền ngang thuận lợi của tài năng trẻ Wesley, Ronaldo tung cú sút một chạm chân phải, bóng đập đất rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bruno Varela.

Bàn thắng ấy không chỉ khép lại trận đấu, mà còn mở ra thêm một kỷ nguyên huyền thoại trong sự nghiệp của CR7.

Tổng cộng, Ronaldo đã ghi: 5 bàn cho Sporting, 145 cho MU cho 450 cho Real Madrid, 101 cho Juventus, 106 cho Al Nassr, và 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi trên 100 bàn cho 5 CLB hoặc đội tuyển khác nhau.

Felix cũng đang duy trì phong độ cao - Ảnh: Al Nassr

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng ngay trong năm 2026 - một thành tích tưởng như chỉ có trong huyền thoại.

Với chiến thắng này, Al Nassr tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, toàn thắng từ đầu mùa và kéo dài chuỗi bất bại trước Al Hazm lên con số 6 trận (thắng 5, hòa 1).

Đội hình thi đấu

Al Hazm: Varela; Al Nakhli, Al Dakhil (Boutouil 81'), Tanker, Al Shanqiti, Al Harbi (Al Rashid 46'); Rosier, Al Sayyali (Carvalho 64'); Martins (Al Habshi 64'), Al Sayoud, Al Somah (Mokwana 64')

Al Nassr: Al Aqidi; Yahya (Al Ganham 46'), Martinez, Simakan, Boushal; Mane (Ghareeb 90'), Al-Khaibari, Angelo Gabriel (Al Hassan 72'), Coman (Al Amri 90'); Felix (Wesley 72'), Ronaldo