Không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Al Nassr vẫn chứng minh sức mạnh vượt trội trong chuyến làm khách đến Ấn Độ gặp FC Goa tại lượt trận thứ ba bảng D AFC Champions League Two.

Ngay sau khi bóng lăn, đại diện Saudi Arabia nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Phút thứ 10, Angelo Gabriel tung cú sút xa chuẩn xác, mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 27, Camara nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng mẫu mực từ cánh phải của Ayman. Bị dẫn 0-2, Goa buộc phải lùi sâu phòng ngự và chuyển sang sơ đồ 4-5-1 nhằm ổn định tuyến giữa.

Al Nassr giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại AFC Champions League Two 2025/26 - Ảnh: Al Nassr

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 41 khi Brison Fernandes bứt tốc vượt qua hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Dẫu vậy, đó là tất cả những gì họ làm được trong trận đấu này.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng áp đảo. Sultan và Marran có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không tận dụng thành công. Goa vùng lên ở những phút cuối, song bị dập tắt hy vọng khi David Timor nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ.

Chung cuộc, Al Nassr thắng 2-1, duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận và vững vàng ở ngôi đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối tại AFC Champions League Two 2025/26.