Al Nassr bước vào màn tiếp đón Al-Khaleej với khí thế ngút trời khi toàn thắng 8 trận liên tiếp, dẫn đầu bảng cùng hàng công mạnh nhất giải.

Đội chủ nhà đtạo ra sức ép dữ dội ngay từ những phút đầu trận. Ronaldo suýt mở tỷ số ở phút thứ 4 với cú sút xa sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Joao Felix. CR7 tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đánh đầu cận thành nhưng bị thủ môn Moris cản phá xuất sắc.

Khoảnh khắc Ronaldo ghi siêu phẩm cho Al Nassr - Ảnh: Saudi Pro League

Sau khi VAR từ chối bàn thắng của Felix vì Brozovic để bóng chạm tay, Al-Nassr cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 38. Angelo tạt bóng như đặt để Felix dứt điểm tinh tế mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau, Wesley nhân đôi cách biệt sau tình huống pressing thành công của Felix ngay trong vòng cấm Al-Khaleej.

Sắp bước sang tuổi 41 nhưng CR7 vẫn làm mê hoặc lòng người - Ảnh: Al Nassr

Bước sang hiệp hai, đội khách bất ngờ rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm chính xác của Murad Al Hawsawi. Tuy nhiên, hy vọng của Al-Khaleej nhanh chóng dập tắt khi Sadio Mane lốp bóng kỹ thuật tái lập khoảng cách hai bàn.

Tình thế càng trở nên tệ hơn với đội khách khi Kourbelis phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha giẫm chân thô bạo.

Khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu đến ở phút 84: từ quả tạt của Nawaj Boushal, Ronaldo tung người cú móc bóng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4-1 và khiến cả cầu trường Al-Awwal Park như nổ tung.

Felix là người ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Al Nassr

Pha lập công tuyệt đẹp này gợi nhớ đến bàn thắng kiểu "xe đạp chổng ngược" của chân sút người Bồ Đào Nha cho Real Madrid vào lưới Juventus, tại lượt đi tứ kết Champions League 2027/18.

Felix tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét, nâng tổng số bàn lên 10 và cùng Ronaldo chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn. Al-Nassr củng cố vững chắc ngôi đầu, cho thấy phong độ khó đội bóng nào cản nổi tại Saudi Pro League.

Ghi bàn:

Al Nassr: Felix 39', Wesley 42', Mane 77', Ronaldo 90'+6

Al Khaleej: Al-Hawsawi 47'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghanam, Inigo Martinez, Simakan, Yahya, Wesley, Brozovic, Angelo, Mane, Felix, Ronaldo.

Al Khaleej: Moris, Al Hamsal, Al Khabrani, Schenkeveld, Rebocho, Hamzi, Al Hawsawi, Kourbelis, Al Amri, Fortounis, Masouras.