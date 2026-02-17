Barcelona phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên mọi mặt trận, đồng thời mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Real Madrid.

Trên sân Montilivi, nhà ĐKVĐ Barca để thua ngược Girona, trong trận đấu mà Lamine Yamal là một trong những nhân vật chính.

Kounde bị phạm lỗi nhưng trọng tài và VAR bỏ qua. Ảnh: AS

Lamine Yamal đá hỏng phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp 1. Ngay sau giờ nghỉ, Pau Cubarsi đưa đội khách vượt lên trong trận derby Catalunya.

Tuy nhiên, Thomas Lemar và Fran Beltran liên tiếp ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho Girona.

Sau trận đấu, HLV Hansi Flick tỏ ra khó chịu. Ông từ chối bào chữa, tiếp tục bảo vệ các cầu thủ và chỉ trích đội ngũ trọng tài.

Nếu như ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua, thua Atletico Madrid 0-4, trọng tài từ chối bàn thắng của Cubarsi sau khi xem VAR đến 7 phút mà không có phát hiện gì, thì lần này “vua sân cỏ” bỏ qua lỗi của Girona.

“Tôi không muốn nói về chuyện này nữa; mọi người đều thấy chuyện gì đã xảy ra ở bàn thắng thứ hai rồi”, Hansi Flick chỉ trích.

Khi liên tục bị đặt câu hỏi, ông phản ứng: “Tất cả các bạn đều thấy pha bóng đó. Đó có phải là phạm lỗi hay không? Có chứ? Cảm ơn rất nhiều, không cần phải nói thêm gì nữa”.

Flick muốn nói đến tình huống Jules Kounde bị Echeverri giẫm lên chân một rõ ràng. Trọng tài Soto Grado không thổi phạt.

Trận đấu tiếp tục, bóng đến chân Beltran, khi Kounde vẫn đang nằm trên sân, anh ghi bàn quyết định tỷ số 2-1.

Bất chấp phản ứng của các cầu thủ Barca, trọng tài Grado không thay đổi quyết định. VAR cũng không can thiệp.

Cú sút phạt đền của Yamal cần phải được thực hiện lại. Ảnh: MD

Theo AS, báo thân Real Madrid, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài (CTA) tin rằng Echeverri đã phạm lỗi với Kounde và đáng lẽ trọng tài phải thổi phạt.

Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez phân tích: “Kounde bị giẫm, và bàn thắng không nên được công nhận vì đó là pha phạm lỗi của Echeverri.

Hơn nữa, cú giẫm đó khiến Kounde không thể tiếp tục chơi bóng. Đáng lẽ phải là thẻ vàng cho pha phạm lỗi thô bạo của Echeverri”.

Ông Iturralde cũng đề cập cú sút phạt đền hỏng của Yamal lẽ ra phải được thực hiện lại.

Theo ông, Bryan Gil và Frenkie de Jong đã xâm nhập khu vực cấm địa trước khi Lamine tung cú sút. Sau khi đập vào cột dọc, bóng bật về phía họ và cả hai cùng lao ra tranh chấp.

“Nếu cú ​​sút phải được thực hiện lại khi thủ môn di chuyển dù chỉ một milimet, thì trong trường hợp này, cú sút cũng nên được thực hiện lại”.