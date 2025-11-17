Không có sự phục vụ của chủ công Mbappe, Pháp vẫn dễ dàng lật ngược tình thế đánh bại Azerbaijan 3-1 ở lượt đầu cuối vòng bảng World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Nguồn ảnh: FA, Uefa
Troy Parrott lập hat-trick tuyệt đỉnh, trong đó bàn quyết định ghi phút bù giờ giúp CH Ailen lội ngược dòng ngoạn mục hạ Hungary 3-2, giành tấm vé play-off World Cup 2026 trên tay đối thủ.
Bruno Fernandes cùng Joao Neves thay nhau lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 của Bồ Đào Nha trước Armenia, qua đó chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2026
SLNA và SHB Đà Nẵng tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho đội bóng sông Hàn cùng tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
CLB Nữ TPHCM đánh bại Lion City với tỷ số 2-0, qua đó đem về chiến thắng thứ hai tại AFC Women’s Champions League 2025/26.