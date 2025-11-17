G55E9JyW0AAEoZr.jpg
Đội hình ra sân tuyển Anh
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (5).jpg
Tài năng trẻ O'Reilly có lần thứ hai ra sân cho Tam sư
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (3).jpg
Anh lấn lướt hơn nhưng chưa tạo ra được đột biến
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Declan Rice tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội
G55ONq2W0AERZwT.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Sang hiệp hai, Kane chớp thời cơ đá nối cận thành mở tỷ số
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Màn ăn mừng quen thuộc của Harry Kane
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (6).jpg
Cuối trận, Kane nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu hiểm hóc
editorial_uefa_com albania_v_england_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (7).jpg
G55gCCnWUAAchFV.jpg
Chiến thắng thuyết phục của tuyển Anh
G55eJYhWEAAWHLC.jpg
BXH chung cuộc bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: FA, Uefa