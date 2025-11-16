G54oSLrWMAA9sk5.jpg
Ngay phút thứ 7, Veiga đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Bồ Đào Nha
G54gmbVWkAEo8EF.jpg
Nhưng Armenia bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa nhờ công Spertsyan
G54oSLjX0AA5xex.jpg
Tuy nhiên, Goncalo Ramos nhanh chóng giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước
G54oSLtXIAAhFu2.jpg
Tiền đạo PSG ăn mừng cùng đồng đội
G54oSLtWAAAntME.jpg
Phút 30, Neves kết thúc tầm xa ghi bàn
G54y_4kWoAEGP9H.jpg
 Joao Neves đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 4-1
G54u8ZZXUAAwsOx.jpg
Cuối hiệp một, Bruno Fernandes cũng lên tiếng
G54oPwJW8AA_BTs.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 5-1 nghiêng về Bồ Đào Nha
G54xNnDWsAAFHmS.jpg
Sang hiệp hai, Bruno Fernandes thi đấu bùng nổ
G5402v8WsAAcO6a.jpg
Tiền vệ MU hoàn tất cú hat-trick của riêng mình ở phút 73
G54pbbOWkAA2jrf.jpg
Joao Neves cũng lập hat-trick đáng nhớ nhất sự nghiệp
G542UJ2WgAAwKCj.jpg
Chiến thắng giòn giã của Bồ Đào Nha
G545N40XYAARC4P.jpg
Bồ Đào Nha kết thúc bảng F với vị trí dẫn đầu, giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. 
CH Ailen thắng nghẹt thở Hungary 3-2 để vươn lên nhì bảng, sẽ đá vòng play-off

Nguồn ảnh: ESPN, LS, 433, BR Football, Uefa