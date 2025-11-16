Nguồn ảnh: ESPN, LS, 433, BR Football, Uefa
CLB Nữ TPHCM đánh bại Lion City với tỷ số 2-0, qua đó đem về chiến thắng thứ hai tại AFC Women’s Champions League 2025/26.
Tuyển Việt Nam hoàn thiện kỹ-chiến thuật, sẵn sàng cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 với mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Tân binh Khổng Minh Gia Bảo đã rất bất ngờ khi được đàn anh Nguyễn Tiến Linh báo tin được triệu tập lên tuyển Việt Nam.
Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là cây ghi điểm lực, Gunma Green Wings tiếp tục thắng Aranmare Yamagata 3-0 trong trận tái đấu tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.
Thắng Georgia 4-0, Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại với quyền uy mà không cần Lamine Yamal, gần như bỏ túi vé World Cup 2026.