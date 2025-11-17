G54gzolW0AAuz4f.jpg
Ngay phút thứ 4, Lukacs đánh đầu mở tỷ số cho Hungary
G54iTsDW4AE7XHF.jpg
Tuy nhiên, Parrott nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách
G54oQ8oX0AEPqTb.jpg
Phút 37, Varga volley tuyệt đỉnh nâng tỷ số lên 2-1
G54k6iLXMAARDfR.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary
G540DsUX0AAh0CE.jpg
Sang hiệp hai, lại là Parrott xé lưới Hungary san hòa 2-2
G544h8QXEAAOPJ .jpg
Kịch tính được đẩy lên phút bù giờ thứ 5, Parrott xâm nhập vòng cấm đá nối tung lưới đối phương
G545hQIWUAABie9.jpg
Niềm vui vô bờ của cựu tiền đạo Tottenham
G549I3tWMAEb6G7.jpg
Bàn thắng quý hơn vàng của Parrott giúp CH Ailen vươn lên thứ 2 bảng F, đồng nghĩa qua mặt Hungary giành vé đá play-off
G55Fli6XwAEAi6g.jpg
G5445CDWUAAEmy1.jpg
Nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ chủ nhà
G54 1rAXQAAo2Vt.jpg
Năm tới, Szoboszlai cùng các đồng đội sẽ phải xem World Cup 2026 qua tivi
G542ebDWAAAAdS7.jpg
Chiến thắng nghẹt thở cực kỳ xứng đáng của CH Ailen
G55CdR7WMAIKeGI.jpg
Các cầu thủ CH Ailen ăn mừng chiến tích sau trận
G55F_G2XoAA1qFN.jpg
G545N40XYAARC4P.jpg
Xếp hạng chung cuộc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: MLSZ, Uefa, Sky Sports, BR Football