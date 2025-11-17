Nguồn ảnh: MLSZ, Uefa, Sky Sports, BR Football
Bruno Fernandes cùng Joao Neves thay nhau lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 của Bồ Đào Nha trước Armenia, qua đó chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2026
SLNA và SHB Đà Nẵng tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho đội bóng sông Hàn cùng tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
CLB Nữ TPHCM đánh bại Lion City với tỷ số 2-0, qua đó đem về chiến thắng thứ hai tại AFC Women’s Champions League 2025/26.
Tân binh Khổng Minh Gia Bảo đã rất bất ngờ khi được đàn anh Nguyễn Tiến Linh báo tin được triệu tập lên tuyển Việt Nam.
Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là cây ghi điểm lực, Gunma Green Wings tiếp tục thắng Aranmare Yamagata 3-0 trong trận tái đấu tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.