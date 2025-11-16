Đà Nẵng nhập đầy hứng khởi và khiến khán giả sân Vinh sững sờ ngay phút thứ 5. Đội trưởng Anh Tuấn thực hiện pha solo đẳng cấp, vượt qua hàng loạt hậu vệ SLNA trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Hữu Hậu, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thua chóng vánh buộc SLNA phải dồn đội hình lên tấn công, vô tình để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Phút 28, Đà Nẵng tiếp tục trừng phạt hàng thủ xứ Nghệ bằng pha phản công mẫu mực: David Henen tăng tốc từ giữa sân rồi chuyền như đặt để Makaric dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Niềm vui của các cầu thủ Đà Nẵng với chiến thắng kịch tính ngay trên sân Vinh - Ảnh: VPF

Khó khăn càng chồng chất với SLNA khi Reon Moore bị VAR xác định phạm lỗi đánh nguội và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 58. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nhen nhóm hy vọng ở phút 77 khi VAR lần nữa can thiệp, mang về quả phạt đền mà Olaha thực hiện chính xác.

Tuy nhiên, việc chơi thiếu người khiến SLNA nhanh chóng thủng lưới thêm. Phút 83, cú dứt điểm của David Henen bị cản lại, nhưng Đình Duy băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-1. Dù Olaha kịp hoàn tất cú đúp ở phút cuối, thời gian còn lại không đủ để SLNA tạo phép màu.

Ghi bàn:

SLNA: Olaha (79' phạt đền) (90', Văn Huy)

Đà Nẵng: Anh Tuấn (5'), Makaric (28', David Henen), Đình Duy (88')

Thẻ đỏ

SLNA: Reon Moore (58')

Đội hình xuất phát

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Văn Khánh, Văn Thành, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Văn Cường, Khắc Ngọc, Olaya, Reon Moore, Olaha

Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Anh Tuấn, Makaric, David Henen, Văn Long, Văn Hòa, Hồng Phúc, Văn Sơn, Duy Thắng