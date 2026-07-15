2h ngày 16/7, sân AT&T:

Argentina gặp Anh là một trong số ít trận đấu mà tiếng còi khai cuộc dường như luôn đánh thức cả quá khứ.

Hai đội bước vào bán kết World Cup 2026 để tranh vé tới trận đấu cuối cùng, nhưng phía sau 90 phút tại Atlanta là 6 thập niên chất chứa những bàn thắng, tranh cãi, thẻ đỏ, nước mắt và những món nợ chưa bao giờ thực sự được thanh toán.

Bellingham đang có phong độ cao. Ảnh: FA

Đây là lần thứ 6 Argentina và Anh gặp nhau tại World Cup, đồng thời là cuộc tái ngộ đầu tiên ở giải đấu sau 24 năm.

Anh thắng 3 trong 5 lần đối đầu trước, Argentina thắng 1 trận trong thời gian chính thức và một lần vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu. Nhưng những con số khô khan không thể diễn tả hết sức nặng của cặp đấu này.

Năm 1966, đội trưởng Antonio Rattin của Argentina bị đuổi trong trận tứ kết tại Wembley, mở đầu cho sự thù địch kéo dài nhiều thế hệ.

Hai thập kỷ sau tại Mexico, Diego Maradona biến cuộc đối đầu thành một chương bất tử bằng hai bàn thắng đối lập hoàn toàn: “Bàn tay của Chúa” đầy tranh cãi và màn độc diễn được tôn vinh là “Bàn thắng thế kỷ”.

Năm 1998, cú đá nhằm vào Diego Simeone khiến David Beckham nhận thẻ đỏ trước khi Anh gục ngã trên chấm luân lưu. Đến năm 2002, chính Beckham sút phạt đền giúp “Tam sư” phục hận.

Giờ đây, cuộc chiến cũ được trao cho những gương mặt mới. Lionel Messi lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu đội tuyển Anh, mang theo tham vọng đưa Argentina vào trận chung kết thứ hai liên tiếp.

Phía bên kia là Jude Bellingham, người đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở tứ kết và đang trở thành nguồn năng lượng lớn nhất trong hành trình của “Tam sư”.

Messi sẽ lần đầu tiên gặp Anh. Ảnh: FA

Argentina tiến vào bán kết với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, sau những trận đấu loại trực tiếp không hề bình lặng trước Cabo Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ.

Anh cũng phải vượt qua CHDC Congo, Mexico rồi trải qua hiệp phụ trước Na Uy. Cả hai đều đã sống bên bờ vực, nên không đội nào còn xa lạ với sức ép.

Đó sẽ là cuộc đấu giữa kinh nghiệm và khát vọng, giữa Messi và Bellingham, giữa khả năng kiểm soát của Argentina với sức mạnh, tốc độ và bóng chết của tuyển Anh.

Khi mà Anh càng tiến sâu càng bản lĩnh, Argentina thì mong manh, “Tam sư” của Thomas Tuchel có cơ hội làm nên lịch sử.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Paredes, Enzo Fernandez; Messi, Julian Alvarez.

Dự đoán: Anh thắng 2-1.