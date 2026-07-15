Anh vs Argentina, bán kết World Cup 2026, lúc 2h ngày 16/7, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa, đấu trí căng thẳng, thậm chí chuyên gia Chris Sutton còn dự đoán đội bóng Nam Mỹ nhận tới… 2 thẻ đỏ, đặt cả niềm tin vào Tam sư.

Người Anh cách một chiến thắng nữa để có mặt ở chung kết World Cup lần đầu tiên sau 6 thập kỷ (1966) - năm họ đăng quang trên sân nhà và thắng Argentina 1-0 ở tứ kết.

Harry Kane và Anh đang đầy khát khao chiến thắng, có đủ kế để hạ bệ được Messi và Argentina? Ảnh: Fox Sports

Dù Anh đã thua đại diện Nam Mỹ ở bán kết Mexico 86, bởi 2 bàn thắng nổi tiếng (xấu lẫn đẹp) của Diego Maradona, và cũng như tại vòng 16 đội World Cup 1998 trong loạt đấu phạt đền (4-3), sau khi hòa 2-2 trong 120 phút, nhưng trên thực tế, Tam sư chiếm ưu thế vượt trội về thành tích đối đầu.

Cụ thể, Anh chỉ thua 3 trong 14 lần đối đầu Argetnina, có 6 trận thắng và 5 hòa. Ở cuộc gặp gần nhất tại World Cup (2002), người Anh thắng 1-0.

Sau Diego Maradona gần như một mình loại Anh ở tứ kết 40 năm trước, Argentina giờ đây có một số 10 vĩ đại khác. Ở tuổi 39, Messi đang có 8 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 6 trận.

Messi chưa từng đối đầu Anh và không có sân khấu nào đặc biệt hơn để đội trưởng Argentina trải nghiệm trong kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Nhưng Anh cũng có số 10 của mình – Jude Bellingham, người vừa lập thành tích lập cú đúp ở 2 trận đấu loại liên tiếp, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này, kể từ sau Diego Maradona (1986).

Ngôi sao Real Madrid hiện cũng đua tranh trong top đầu ghi bàn, với 6 pha lập công, tương tự đàn anh Harry Kane.

Ở góc độ tập thể, cả Anh và Agentina đều chưa thực sự thể hiện được phong độ đỉnh cao từ đầu World Cup 2026 đến nay, khi họ phải vất vả chiến đấu tại vòng đấu loại trực tiếp để có mặt ở bán kết.

Màu áo Argentina yêu cầu được mặc trong trận gặp Anh, liệu có mang lại vận may cho Messi và đồng đội? Ảnh: EFE

Với Anh là cuộc ngược dòng nhọc nhằn 2-1 CHDC Congo, nhờ Harry Kane tỏa sáng với cú đúp gần cuối trận, sau khi để thủng lưới ngay phút thứ 7.

Sau đó Tam sư gồng mình chơi trong cảnh chỉ còn 10 người trước Mexico, từ phút 54, trước khi có thể thở phào với chiến thắng 3-2.

Mới nhất, Anh thắng 2-1 Na Uy trong trận đấu mà Thomas Tuchel không hài lòng về đội, bởi chơi chưa được tốt, mắc nhiều sai lầm.

Trong khi đó, Argentina có 3 trận vòng đấu loại trực tiếp thực sự tốn sức và toát mồ hôi, trong đó có 2 trận phải bước vào đấu hiệp phụ mới giành quyền đi tiếp: Cape Verde (vòng 32) và Thụy Sĩ (tứ kết), dù chơi hơn người. Còn ở vòng 16 đội, các nhà vô địch thậm chí bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn và phải gần cuối trận, Messi cùng đồng đội mới xoay chuyển tình thế.

Theo logic thông thường, một tuyển Anh trẻ khỏe và tốc độ hơn hoàn toàn có thể hạ bệ Messi và Argentina, nhất là nếu Thomas Tuchel tìm ra kế để không cho số 10 đối phương bất cứ khoảng trống nào.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton tin chắc, tuyển Anh sẽ hóa giải được Messi và Argentina để lấy vé chung kết World Cup 2026.

Vị này dự đoán, một khi Anh giữ được cái đầu lạnh, không trúng chiêu khiêu khích từ một số cầu thủ Argentina, họ chắc chắn sẽ thắng.

Chris Sutton cũng dự đoán, Argentina khả năng sẽ kết thúc trận đấu với chỉ còn 9 người trên sân!

Dự đoán tỷ số được chuyên gia này đưa ra: Anh 3-1 Argentina. Ngoài Joe Cole tuyên bố xanh rờn Anh thắng Argentina lấy vé chung kết, cựu danh thủ MU, Gary Neville và cả Iran Wright cũng quả quyết như vậy.

Trong khi đó, Sportsmole dự đoán, Anh không thể cản Messi, và Argentina sẽ thắng 2-1. Đây cũng là tỷ số được chuyên gia Sky Sports lựa chọn.

Còn chuyên gia Sportskeeda dự đoán, 2 đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút, sau đó Argentina thắng trong loạt đấu cân não.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

(Nguồn VTV)