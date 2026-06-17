Video bàn thắng Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Messi (18', 60', 76')
Lionel Messi biến trận ra quân của Argentina tại bảng J World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình. Trong ngày đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ 6 và trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia, siêu sao 38 tuổi lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria 3-0.
Ngay từ phút 18, Messi đã khiến sân GEHA Field at Arrowhead bùng nổ. Nhận đường chuyền của De Paul, anh tung cú sút từ khoảng 25m, bóng đi liệng khó chịu khiến thủ môn Luca Zidane dù chạm tay vẫn không thể cứu thua.
Sau bàn mở tỷ số, Argentina kiểm soát thế trận thong dong, buộc Algeria phải cuốn theo nhịp chơi của mình. Sang hiệp hai, Messi tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ. Phút 60, sau cú sút xa của Mac Allister khiến thủ môn Zidane bắt không dính, Messi có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 76, đội trưởng Argentina hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng cú dứt điểm chìm ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc thấp. Sau hat-trick, Messi được rút ra nghỉ, khép lại màn trình diễn rực rỡ.
Đội hình xuất phát
Argentina: E.Martinez, Montiel (N. Molina 45'), Romero (N. Otamendi 80'), L. Martinez (J. Álvarez 55'), Medina, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada (N. González 55'), Messi (N. Paz 80'), Gonzalez
Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Boudaoui (H. Aouar 64'), Maza (R. Zerrouki 82'), Chaibi, Moussa (R. Mahrez 64'), Gouiri
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Argentina trước Algeria. Màn ra quân tại World Cup 2026 đầy rực rỡ của Messi và các đồng đội.
90'+4
Argentina không còn mải mê tấn công, đội ĐKVĐ chủ động chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà, bảo toàn tỷ số và giữ sức cho các trận đấu trước mắt.
90'
Hiệp hai có 6 phut bù giờ.
86'
Algeria vẫn đang tấn công trong vô vọng trước hàng thủ kiên cố của Argentina.
80'
Sau khi lập hat-trick, Messi được HLV Scaloni rút ra nghỉ dưỡng sức, cùng một loạt trụ cột được thay.
76'
Messi lập hat-trick tuyệt đỉnh
Sau pha ban bật với cầu thủ vào sân thay người N. González, Messi thực hiện cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, bóng đi chìm rồi găm đúng góc thấp khiến thủ môn Zidane - người con trai của huyền thoại Zinedine Zidane không thể cản phá.
73'
Messi xâm nhập vòng cấm và bị ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Algeria.
66'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Messi, lần này cú dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được thủ môn Zidane.
60'
Messi lập cú đúp, Argentina dẫn 2-0
Sau cú sút xa căng như kẻ chỉ của Mac Allister từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Zidane để "ói bóng", Messi xuất hiện đúng lúc và dễ dàng dứt điểm vào khung thành rộng mở. Đây là bàn thắng thứ 15 của El Pulga tại các kỳ World Cup.
55'
Những phút vừa qua Argentina chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho đối thủ, tổ chức phòng ngự chặt bên phần sân nhà.
51'
Argentina pressing thành công, mở ra cơ hội để Messi dứt điểm sở trường bên ngoài vòng cấm, lần này bóng đi hơi cao so với khung thành Algeria.
48'
Những phút đầu hiệp hai Algeria chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
HẾT HIỆP 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐKVĐ Argentina.
45'
Hàng phòng ngự của Argentina liên tục phải làm việc trước sự vùng lên mạnh mẽ của Algeria.
41'
Trong ít phút vừa qua Algeria liên tục gây sức ép và có được hai pha dứt điểm nhưng không gây ra nhiều sóng gió cho hàng thủ Argentina.
33'
Algeria nỗ lực đẩy cao đội hình, chơi pressing nhưng không dễ trước các vũ công tango kiểm soát tốt thế trận.
25'
Sau khi có bàn mở tỷ số, Albiceleste thi đấu thong dong, kiểm soát thế trận buộc Algeria phải cuốn theo lối chơi của mình.
17'
Messi ghi siêu phẩm mở tỷ số
Nhận đường chuyền của De Paul, Messi thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 25m, trái bóng đi khá liệng khiến thủ môn Zidane dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua. Siêu phẩm càng ý nghĩa hơn trong ngày El Pulga đi vào lịch sử khi có kỳ World Cup thứ 6 và trận đấu thứ 200 cho ĐTQG.
13'
Sau quãng thời gian đầu sôi động, hai đội giảm nhịp độ trận đấu, chờ đợi thời cơ xuyên phá hàng thủ đối phương.
8'
Argentina hú vía
Algeria đáp trả mạnh mẽ, Fares Chaibi thoát xuống bên cánh trái rồi dứt điểm về góc gần tung lưới E.Martinez. Tuy nhiên VAR xác định đã có lỗi việt vị của cầu thủ châu Phi. Một phen hú vía của CĐV Argentina.
5'
Lautaro Martínez chuyền bóng để Messi xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Algeria. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với El Pulga.
3'
Dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ Argentina chọn cách nhập cuộc khá thận trọng.
08h03
Trọng tài người Ba Lan - ông Szymon Marciniak nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
07h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
07h40
Các cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
07h36
07h30
07h27
07h20
07h00
Argentina bước vào trận ra quân bảng J World Cup 2026 gặp Algeria với nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi Lionel Messi đứng trước cột mốc lịch sử. Siêu sao 39 tuổi chuẩn bị có trận thứ 200 cho đội tuyển quốc gia và tiếp tục là niềm cảm hứng lớn nhất của nhà đương kim vô địch thế giới.
Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn sở hữu bộ khung rất mạnh, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự trở lại của Emiliano Martinez giúp hàng thủ Argentina thêm vững chắc, trong khi tuyến giữa với Mac Allister, De Paul và Enzo Fernandez hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát bóng vượt trội.
Trên hàng công, Messi nhiều khả năng đá cạnh Lautaro Martinez, tạo nên mối đe dọa lớn trước khung thành Algeria. Argentina được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.
Dù vậy, Algeria không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đại diện châu Phi sở hữu Riyad Mahrez giàu kinh nghiệm, cùng những cầu thủ giàu tốc độ như Amine Gouiri và Mohammed Amoura. Nếu tận dụng tốt các pha phản công, Algeria hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Argentina trong trận mở màn.