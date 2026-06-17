Video bàn thắng Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Messi (18', 60', 76')

Lionel Messi biến trận ra quân của Argentina tại bảng J World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình. Trong ngày đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ 6 và trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia, siêu sao 38 tuổi lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria 3-0.

Ba khoảnh khắc thăng hoa của Messi trước Algeria - Ảnh: ESPN Asia

Ngay từ phút 18, Messi đã khiến sân GEHA Field at Arrowhead bùng nổ. Nhận đường chuyền của De Paul, anh tung cú sút từ khoảng 25m, bóng đi liệng khó chịu khiến thủ môn Luca Zidane dù chạm tay vẫn không thể cứu thua.

Sau bàn mở tỷ số, Argentina kiểm soát thế trận thong dong, buộc Algeria phải cuốn theo nhịp chơi của mình. Sang hiệp hai, Messi tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ. Phút 60, sau cú sút xa của Mac Allister khiến thủ môn Zidane bắt không dính, Messi có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 76, đội trưởng Argentina hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng cú dứt điểm chìm ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc thấp. Sau hat-trick, Messi được rút ra nghỉ, khép lại màn trình diễn rực rỡ.

Đội hình xuất phát

Argentina: E.Martinez, Montiel (N. Molina 45'), Romero (N. Otamendi 80'), L. Martinez (J. Álvarez 55'), Medina, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada (N. González 55'), Messi (N. Paz 80'), Gonzalez

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Boudaoui (H. Aouar 64'), Maza (R. Zerrouki 82'), Chaibi, Moussa (R. Mahrez 64'), Gouiri