World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh và Argentina nhận về một danh hiệu mà không đội bóng nào thực sự muốn sở hữu: ngôi số 1 bảng xếp hạng FIFA.

Sau loạt trận giao hữu cuối cùng trước ngày khai mạc World Cup, nhà đương kim vô địch thế giới vượt qua Pháp và Tây Ban Nha để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA.

Messi và các đồng đội lên số 1 thế giới ngay trước khai mạc World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Trên lý thuyết, đó là sự khẳng định sức mạnh của tập thể do Lionel Scaloni dẫn dắt. Nhưng lịch sử World Cup lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Suốt hơn 3 thập kỷ tồn tại của bảng xếp hạng FIFA, chưa từng có đội tuyển nào bước vào World Cup với vị thế số 1 thế giới rồi nâng cao chiếc cúp vàng.

Đó là một nghịch lý kỳ lạ của bóng đá. Đội tuyển được đánh giá mạnh nhất trước giải luôn vấp ngã vào thời điểm quyết định nhất.

Năm 2022, Brazil là số 1 nhưng Lionel Messi và các đồng đội mới là những nhà vô địch. Năm 2018, Đức đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, còn Pháp đăng quang.

Năm 2014, Tây Ban Nha mang theo hào quang của đội tuyển số 1 thế giới đến Brazil rồi bị loại ngay từ vòng bảng.

Bốn năm trước đó, Brazil cũng bước vào World Cup Nam Phi với vị thế tương tự nhưng cuối cùng phải nhìn Tây Ban Nha lên ngôi lần đầu tiên trong lịch sử.

Lùi xa hơn nữa, những cái tên như Pháp năm 2002, Brazil năm 1998 hay Đức năm 1994 đều từng nếm trải cảm giác giống nhau, bước vào giải đấu với ngôi số 1 FIFA và ra về tay trắng.

Đã 8 kỳ World Cup liên tiếp trôi qua với cùng một kịch bản. Điều đó khiến vị trí số 1 FIFA trở thành “lời nguyền” với các đội.

Tất nhiên, Argentina hiện tại có đủ lý do để tin rằng họ khác biệt. Đây là đội tuyển đang giữ chức vô địch thế giới, vô địch Copa America và sở hữu một bộ khung đã chinh chiến cùng nhau suốt nhiều năm.

Argentina đặc biệt không còn là tập thể phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trước đây, mà là một cỗ máy vận hành ổn định dưới bàn tay của Scaloni.

Nhưng World Cup chưa bao giờ là nơi dành cho logic đơn giản. Chỉ cần một trận đấu kém, một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một đối thủ thăng hoa, mọi dự đoán đều có thể sụp đổ.

Thế nên, thử thách lớn nhất của Argentina ở Bắc Mỹ không chỉ là các đối thủ mạnh, mà họ còn phải đánh bại rào cản vô hình tồn tại suốt hơn 30 năm qua: lịch sử.