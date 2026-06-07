Argentina có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Honduras trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý, đội bóng xứ tango không sử dụng Lionel Messi, nhưng vẫn thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp và khả năng kiểm soát thế trận.

Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số rồi kiến tạo cho Giuliano Simeone ấn định chiến thắng 2-0 - Ảnh AFA

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Honduras. Với hàng tiền vệ giàu kỹ thuật gồm Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Mac Allister, nhà đương kim vô địch thế giới liên tục luân chuyển bóng, đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự số đông.

Messi không ra sân trận này - Ảnh AFA

Dù tạo ra nhiều cơ hội, Argentina phải chờ đến phút 37 mới khai thông thế bế tắc. Từ tình huống Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm, Lautaro Martinez bước lên chấm phạt đền và dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Sau bàn thắng, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục làm chủ thế trận. Honduras nỗ lực chống đỡ nhưng gần như không tạo được nhiều pha bóng đủ nguy hiểm để thử thách thủ môn Rulli.

Argentina chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026 - Ảnh AFA

Sang hiệp 2, Argentina nhân đôi cách biệt ở phút 54. Lautaro Martinez tiếp tục ghi dấu ấn với pha đánh gót kiến tạo đẳng cấp, tạo điều kiện để Giuliano Simeone băng lên dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Vào ngày 10/6 tới, Messi và các đồng đội có trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Ghi bàn:

Argentina: Lautaro Martinez 37', Simeone 54'

Đội hình xuất phát:

Argentina: Rulli, Medina, Lisandro Martinez, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernandez, De Paul, Simeone, Mac Allister, Jose Lopez, Lautaro Martinez

Honduras: Menjivar, Rosales, Maldonado, Vega, Melendez, Palma, Arriaga, Ruiz, Moncada, Rivas, Benguche