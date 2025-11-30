Bước tiến của Estevao

Ở tuổi 18, Estevao Willian đi nhanh hơn rất nhiều so với lộ trình mà một cầu thủ trẻ bình thường có thể mơ tới.

Cậu bé từng gây sốt tại Palmeiras ngày nào, từng được gọi bằng cái tên “Messinho” mà chính anh không hề thích, giờ đang viết câu chuyện của riêng mình tại Chelsea.

Estevao tiến bước mạnh mẽ cùng Chelsea. Ảnh: CFC

Đó là hành trình đầy tốc độ, kỹ thuật, can đảm và những khoảnh khắc khiến cả Stamford Bridge như muốn vỡ tung.

Khoảnh khắc đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành ấy đến vào đầu tháng 10, trong trận cầu nghẹt thở giữa Chelsea và Liverpool.

Tỷ số đang là 1-1, đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 5, có bóng và ghi bàn thắng quyết định. Tiếng reo hò của Stamford Bridge hôm đó được ghi nhận như một cơn địa chấn tại khu vực Tây London.

Một cầu thủ trẻ vừa chân ướt chân ráo đến Premier League đã định đoạt kết quả ở một trong những trận đấu lớn nhất bóng đá Anh.

Ngoài việc giành 3 điểm, trận thắng ấy giúp Chelsea trẻ trung của Enzo Maresca trưởng thành hơn, đồng thời khiến Liverpool không thể gượng dậy và khủng hoảng cho đến nay.

Nếu bàn thắng vào lưới Liverpool là khoảnh khắc tự giới thiệu, thì siêu phẩm trong trận thắng Barcelona 3-0 tại Champions League mới thực sự đưa Estevao vào hàng ngũ các tài năng toàn cầu.

Pha bứt tốc chếch về cánh phải, vượt qua hai hậu vệ bằng loạt động tác gẩy bóng và đảo chân, trước khi vung chân trái tung cú sút vào góc cao – ở góc hẹp hầu như không còn góc sút.

Đó không phải bàn thắng của một cầu thủ trẻ triển vọng, mà là pha trình diễn của ngôi sao tương lai. Dù Marc Cucurella được bầu chọn xuất sắc nhất, nhưng Stamford Bridge chỉ có một cái tên được nhắc đến: Estevao.

Đêm ấy, Lamine Yamal – người vẫn được xem là ngôi sao lớn nhất trong thế hệ mới – hoàn toàn bị đặt ra ngoài ánh sáng.

Điều làm Estevao đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật hay nhãn quan. Anh sớm thể hiện bản lĩnh hiếm có với một cầu thủ tuổi teen. Anh không thích nhận biệt danh “Messinho”, không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Anh nói rõ: “Tôi không muốn sống dưới cái bóng của một huyền thoại. Tôi là Estevao”.

Cạnh tranh Quả bóng vàng tương lai

Sau khi ghi dấu ấn cùng Palmeiras tại FIFA Club World Cup 2025, Estevao tìm thấy môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.

Chelsea là đội bóng đang tái thiết nhưng giàu tiềm năng, với HLV Maresca luôn biết cách bảo vệ và phát triển cầu thủ trẻ nhờ sự ảnh hưởng từ “Guardiolismo”, cùng kế hoạch dài hơi được xây dựng cho tài năng Brazil.

Sự tiến bộ của Estevao trong nửa đầu mùa giải 2025/26 gần như diễn ra theo cấp số nhân. Anh vượt qua hình ảnh tài năng nhiều kỳ vọng để trở thành lựa chọn chiến thuật quan trọng.

Estevao liên tục ghi bàn đẹp mắt trong các trận lớn. Ảnh: CFC

Môi trường bóng đá Anh khốc liệt khiến nhiều ngôi sao chật vật trong việc hòa nhập, nhưng Estevao thì khác.

Anh nhanh chóng trình diễn những vũ điệu riêng của mình, từ các pha rê bóng mê hoặc – với khái niệm “stop-motion” (chờ đối thủ tranh bóng rồi tận dụng khoảng trống tiến lên – đến những bàn thắng đẹp mắt.

Ở Estevao, ngoài những pha xử lý bóng ảo diệu, anh rất giỏi trong các tình huống chuyển hướng bất ngờ, tăng tốc cực nhanh. Quan trọng hơn, anh tạo ra niềm tin. Niềm tin rằng Chelsea – sau nhiều năm mông lung – đã tìm thấy ngôi sao dẫn đường cho tương lai.

Hôm nay (23h30 ngày 30/11), Chelsea bước vào trận derby London với Arsenal trong bối cảnh Premier League đang cổ vũ cho đội chủ nhà.

Một chiến thắng của Arsenal có thể khiến cuộc đua vô địch trở nên đơn điệu. Nhưng Chelsea thì khác, họ cần đánh bại “Pháo thủ” để giữ nhiệt cho mùa giải, chứng minh rằng mình đủ sức chen vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong trận cầu mang tính định đoạt ấy, mọi ánh mắt lại hướng về phía Estevao.

Trước Liverpool, anh là người kết liễu trận đấu. Trận Barcelona, anh che mờ Lamine Yamal và định nghĩa lại giới hạn của mình.

Giờ đây, Arsenal với chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường là thử thách lớn nhất với Estevao cũng như Chelsea.

Đội ngũ của Chelsea, gia đình và nhóm quản lý được điều hành bởi Andre Cury (đại diện cũ của Neymar) đang xây dựng chiến lược dài hạn: biến Estevao từ cậu bé vàng thành Quả bóng vàng tương lai.

Thắng Arsenal để cùng Chelsea có mùa giải thành công trước khi dẫn dắt Brazil dự World Cup 2026, mọi thứ đều có thể với tài năng của Estevao.