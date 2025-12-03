Camp Nou mới mang niềm vui nối niềm vui cho Barca, kể từ khi trở lại vào hôm 22/11, ngày họ thắng 4-0 Athletic Bilbao. Cuối tuần qua, đội bóng xứ Catalan tiếp tục có 3 điểm (thắng 3-1 Alaves) để đoạt ngôi đầu từ tay Real Madrid.

Raphinha cho thấy vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình Barca. Ảnh: FCB

Và rạng sáng nay (3/12), Hansi Flick cùng học trò thắng vang dội Atletico Madrid, đảm bảo vẫn dẫn đầu La Liga sau vòng đấu 15 này mà không cần quan tâm kết quả Real Madrid vs Bilbao.

Barca thắng đối thủ trực tiếp Atletico và đẩy áp lực lên Real Madrid, sau một màn trình diễn mà Hansi Flick đánh giá là “một trong những trận đấu hay nhất La Liga mùa này”.

Trên sân nhà, Barca đã để Atletico ghi bàn trước ở phút 19 bởi pha lập công của Baena, nhưng Raphinha (26’), Dani Olmo (65’) và Ferran Torres (90+6’) đã giúp họ ngược dòng thắng 3-1 đầy ấn tượng.

Hansi Flick nói trong niềm vui: “Một trận đấu tuyệt vời. Barca đã chiến đấu rất vất vả để đánh bại một đối thủ đáng nể.

Đây là một trong những trận đấu hay nhất mùa giải này. Barca đã phòng ngự như một khối thống nhất. Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu, tìm được khoảng trống ở giữa các tuyến. Điều này thật là tốt”.

HLV đối thủ, Diego Simeone hết lời khen Raphinha. Ảnh: Managing Barca

Thuyền trưởng Barca nói về Raphinha: “Thật tuyệt vời khi Raphinha trở lại. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barca”.

Đến HLV Diego Simone dù đội nhà thua trận, vẫn không quên dành sự ngưỡng mộ Raphinha, người được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận Barca 3-1 Atletico.

“Raphinha thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy có thể chơi mọi vị trí: cầu thủ chạy cánh, tiền vệ, tiền đạo, thậm chí là hậu vệ cánh!

Raphinha có thể ghi bàn, kiến tạo, gây áp lực và chạy chỗ. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại không giành được Quả bóng vàng. Mọi người đều có thể chọn cầu thủ mình muốn và tôi chọn Raphinha”.

Về phần mình, Raphinha chia sẻ: “Chúng tôi biết đấu với Atletico sẽ khó khăn thế nào, nhưng đội đã giành chiến thắng. Barca đang dần lấy lại sự tự tin và chiến thắng này có thể ảnh hưởng đến cục diện cuộc chơi, có thể giúp chúng tôi vô địch La Liga”.