3h15 ngày 31/12, sân Emirates:

Ngay sau khi bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City soán ngôi, Arsenal nhanh chóng đòi lại ngôi đầu với chiến thắng 2-1 trước Brighton.

Bất chấp những thiếu hụt về nhân sự, Pháo thủ thành London đang duy trì phong độ ổn định, thắng 9/10 trận gần nhất trên thánh địa Emirates ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal vừa đánh bại Brighton - Ảnh: AFC

So với những mùa bóng trước đây, thời điểm lao đao về lực lượng, Arsenal vẫn có được 3 điểm tối đa, dù chiến thắng có phần thực dụng, "xấu xí".

Trước Brighton, Declan Rice phải dạt sang đá hậu vệ phải, trong bối cảnh cả Timber, Ben White đều không thể ra sân. Sự trở lại của Gabriel từ ghế dự bị phần nào giúp Arteta yên tâm về hàng thủ, vốn là nền tảng giúp Pháo thủ giữ vị thế số 1.

Trước Brighton, thủ thành David Raya cũng có pha cản phá của mùa giải, ngăn không để Minteh gỡ hòa 2-2.

Sức mạnh của Arsenal nằm ở sự đồng đều và biết cách tận dụng triệt để những pha bóng cố định. Tuy vậy, Aston Villa là đối thủ thường gây ra nhiều khó khăn cho The Gunners.

Đội bóng thành Birmingham thắng 3/5 cuộc đối đầu gần nhất với Pháo thủ. Bốn tuần trước, cú đá quyết đoán của Buendia phút cuối cùng khiến thầy trò Mikel Arteta ôm hận rời Villa Park.

Aston Villa đang thi đấu thăng hoa, thắng 8 trận liền ở Ngoại hạng Anh, giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, chỉ kém Arsenal 3 điểm.

Aston Villa đang gây ấn tượng mạnh - Ảnh: AVFC

Đương đầu Chelsea, dù lép vế hoàn toàn trong một tiếng đầu tiên, nhưng chỉ cần ba sự điều chỉnh nhân sự của HLV Unai Emery, họ xuất sắc lội ngược dòng, nhờ cú đúp của siêu dự bị Ollie Watkins.

Villa đã giành được 18 điểm từ những trận cầu họ bị dẫn trước ở Ngoại hạng Anh 2025/26, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Cả Arsenal và Aston Villa đã chứng tỏ sự kiên cường thời gian qua, nhưng sau 11 chiến thắng liên tiếp, chuỗi trận bay bổng của Aston Villa có thể bị chấm dứt, bởi Arsenal lì lợm và bản lĩnh trên sân nhà.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Riccardo Calafiori, Mosquera và Ben White chấn thương. Timber có thể trở lại để Rice quay về vị trí tiền vệ trung tâm.

Aston Villa: Matty Cash và Boubacar Kamara bị treo giò. Tyrone Mings, Pau Torres và Ross Barkley vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze.

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins.