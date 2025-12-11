PSG gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kín kẽ, áp sát liên tục của Athletic Bilbao. Đội bóng thành Paris không còn giữ được thế áp đảo quen thuộc, thường xuyên bị chia cắt ở tuyến giữa và thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén.

Cơ hội rõ ràng nhất đến ngay trước giờ nghỉ, khi Mayulu dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Unai Simon phản xạ xuất sắc cứu thua.

ĐKVĐ PSG bị Bilbao cầm chân

Ở chiều ngược lại, Bilbao cũng biết cách tạo điểm nhấn. Berenguer tung cú đá phạt hiểm hóc buộc Safonov bay người cản phá, giữ thế cân bằng sau 45 phút đầu.

Sang hiệp hai, PSG cố gắng tăng tốc, nhưng hàng thủ xứ Basque vẫn duy trì sự chắc chắn. Những nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại ở các pha hãm thành thiếu chính xác, trong khi Bilbao cũng không tận dụng được các tình huống phản công.

Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện, khi PSG bất lực trong việc mở khóa hàng thủ Bilbao và rời San Mamas với chỉ một điểm đầy tiếc nuối.

Đội hình xuất phát

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Yuri, Boiro, Jauregizar, Ruiz De Galarreta, Berenguer, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

PSG: Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian, Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.