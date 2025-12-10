Xabi Alonso từng là học trò của Pep Guardiola tại Bayern Munich và hiện đã là một thuyền trưởng ở CLB nhiều áp lực Real Madrid.

Đêm nay, Real Madrid nghênh chiến Man City, lượt trận thứ 6 vòng bảng Cúp C1, là cuộc hội ngộ cũng là đối đầu giữa 2 thầy trò trên băng ghế chỉ đạo.

Đại chiến Real Madrid vs Man City được chờ đợi. Ảnh: Fiuera Sports

So với Pep, Xabi Alonso đang chịu nhiều áp lực hơn, bởi ‘Kền kền’ chơi không đạt tiêu chuẩn phải có ở Bernabeu, trong những tuần gần đây, dẫn đến để Barca qua mặt ở La Liga – đang hơn 4 điểm.

Xabi Alonso được cho sẽ bị Real Madrid sa thải nếu để thua Man City. Trước cuộc so tài này, Pep Guardiola đã có những chia sẻ về học trò cũ cũng như cuộc đối đầu đêm nay giữa họ. Ông tin, Xabi có thể xoay chuyển tình thế.

“Tôi và Xabi Alonso đã làm việc cùng nhau trong 2 năm rưỡi và đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẽ nhiều điều. Barca, Real Madrid là những CLB khó cầm quân nhất bởi áp lực và môi trường ở đó. Nhưng Xabi có khả năng xoay chuyển tình thế”.

Khi được đề cập đến bóng đá ngày nay, ‘quyền to’ của các cầu thủ trong phòng thay đồ có thể ‘đá’ bay ghế HLV, thuyền trưởng Man City trả lời khôn khéo: “Tôi không ở trong cuộc nên không thể nói cho bạn biết. Nhưng điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Quyền to nhất chính là ở ‘trùm cuối’. Nếu lãnh đạo trao quyền cho HLV, anh ta sẽ có quyền cao nhất. Còn ngược lại, nếu là các cầu thủ thì họ sẽ nắm điều đó”.

Liệu Pep Guardiola và Man City có khiến Xabi Alonso bị 'bay ghế'? Ảnh: Fabrizio Romano

Trước câu hỏi, vậy theo ông, Real Madrid trao quyền cho ai, Xabi Alonso hay dàn sao, Pep đáp: “Đây là câu hỏi hẳn là bạn rõ hơn tôi, nó được dành cho chính bạn”.

Theo Pep Guardiola, cứ để Xabi Alonso giải quyết những thách thức phải đối mặt, rồi mọi thứ sẽ ổn.

“Bạn hỏi tôi về tương lai của Xabi Alonso và tôi chỉ mong những điều những điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy, bởi vì tôi rất yêu quý và đánh giá cao cậu ấy. Nhưng tôi không biết câu trả lời, bởi vì tôi ở rất xa và không sống ở đây”.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ Xabi hiểu rõ tình hình. Cậu ấy biết mọi chuyện diễn ra thế nào và tôi cũng biết đối thủ của chúng tôi phải đối mặt ngày mai là ai.

Để đánh bại Real Madrid ở giải đấu Champions League này, chỉ chơi tốt hơn thôi là không đủ, bạn phải chơi tốt hơn rất nhiều.

Man City cần tập trung vào việc để giành chiến thắng, làm hết sức mình và có phong độ tốt vào tháng 2 và 3. Bởi vì, nếu cả 2 cùng vượt qua vòng bảng, Man City và Real Madrid sẽ lại gặp nhau. Vì lẽ là chúng ta luôn gặp lại nhau”.