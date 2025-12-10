Real Madrid có trận đấu quan trọng với Man City tại Bernabeu vào đêm nay (3h ngày 11/12), lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League.

Đây là cuộc so tài được cho sẽ quyết định tương lai của thuyền trưởng Xabi Alonso, mà nếu thua, theo Mundo, ông sẽ bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sa thải.

Xabi Alonso hy vọng dàn sao Barca đặt Real Madrid lên trên hết để thắng Man City. Ảnh: Defensa

Defensa cho biết, do thất bại (0-2 Celta Vigo) cuối tuần qua tại La Liga – chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở giải đấu, khiến bầu không khí tại đại bản doanh của Real Madrid có phần căng thẳng trước trận đánh lớn với Man City.

Họ cần chiến thắng, cần đánh bại Haaland và Man City của Pep Guardiola, để chứng tỏ giá trị cũng như tiếp tục giữ vị trí trong top 8.

Xabi Alonso đang chịu rất nhiều sức ép, có lẽ là lớn nhất kể từ đầu mùa, giữa các thông tin không quản lý được phòng thay đồ chia phe cánh, trong đó nhóm sao trụ cột như Vinicius, Jude Bellingham, Valverde, Rodrygo, Endrick… muốn ông ‘bay ghế’.

Sau buổi tập cuối chuẩn bị đấu Man City, Xabi Alonso đã họp với toàn đội, đi thẳng vào những đồn đại ông sẽ bị sa thải nếu Real Madrid thua Man City.

“Tôi biết có nhiều người trong giới, trên các phương tiện truyền thông, muốn loại bỏ tôi. Nhưng ngày mai, chúng ta hãy không để họ đạt được điều đó. Tôi tin tưởng vào các bạn…”.

Chủ tịch Real Madrid, Perez động viên Xabi nhưng 'ông trùm' này cũng rất mạnh tay, nếu kết quả đội không được như ý. Ảnh: Defensa

Cũng theo nguồn trên, Chủ tịch Florentino Perez đã có lời động viên Xabi Alonso: “Tôi không muốn thấy cậu căng thẳng. Ngày mai Real Madrid sẽ thắng Man City thôi. Tôi tin tưởng vào cậu và toàn đội”.

Đấu Man City được dẫn dắt bởi thầy cũ Pep Guardiola, Xabi Alonso sẽ gặp thử thách thực sự, khi bên cạnh sức ép lớn, còn không có lực lượng mạnh nhất trong tay bởi những ảnh hưởng chấn thương. Ngay cả Mbappe cũng không biết liệu có thể ra sân hoặc chơi với 100% phong độ.

Ngôi sao người Pháp không tập chung cùng đồng đội trong buổi tập cuối của Real Madrid. Anh bị gãy ngón tay ở trận đấu với Celta Vigo, nhưng theo COPE, mối lo vắng mặt tiềm ẩn là ở việc Mbappe thấy khó chịu ở cơ chân trái.