Inter Miami không thể nối dài niềm vui sau chiến thắng 7-1 trước CF Montreal khi để Atlanta United cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Đội bóng áo hồng hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo toàn lợi thế đến hết trận.

Sau quãng thời gian đầu diễn ra khá cân bằng, Inter Miami tìm được bàn mở tỷ số ở phút 32. Lionel Messi tung đường chuyền thuận lợi để Casemiro dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên. Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại trong ít phút khi Miguel Almiron ghi bàn ở phút 35, giúp Atlanta United quân bình tỷ số 1-1.

Messi kiến tạo cho Casemiro ghi bàn nhưng Inter Miami chỉ có được 1 điểm - Ảnh: IM

Trước khi hiệp một khép lại, Inter Miami một lần nữa vượt lên. Phút 45+1, Luis Suarez lên tiếng với pha lập công giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế 2-1.

Sang hiệp hai, Inter Miami cố gắng kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả. Lionel Messi vẫn là trung tâm trong các đợt lên bóng, nhưng Atlanta United không từ bỏ hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

Khi đội chủ nhà tưởng như đã tiến rất gần chiến thắng, Breel Embolo bất ngờ tỏa sáng ở phút 87, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Atlanta United.

Những phút còn lại không đủ để Inter Miami tạo ra khác biệt. Trận hòa khiến đội bóng của Messi đánh rơi hai điểm đáng tiếc sau khi đã dẫn trước hai lần.

Ghi bàn

Inter Miami: Casemiro (32'), Suarez (45+1',)

Atlanta: Almiron (35'), Embolo (87' pen)

Đội hình xuất phát

Inter Miami: St. Clair; Fray, Casemiro, Falcon, Caicedo; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Berterame, Suarez

Atlanta: Hoyos; Jacob, Diaz, Alonso, Baez; Sanchez, Reilly; Miranchuk, Muyumba, Almiron; Embolo