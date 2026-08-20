Inter Miami bước vào cuộc đối đầu này với nhiều áp lực sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Những vấn đề cá nhân của Lionel Messi từng khiến đội bóng gặp nhiều xáo trộn, nhưng sự trở lại của siêu sao người Argentina tiếp tục mang đến nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội.

Tuy nhiên, Inter Miami lại khởi đầu không như mong đợi. Phút 11, Vassilev tận dụng đường kiến tạo của Westfield để đưa Philadelphia Union vượt lên dẫn trước, khiến đội khách đối mặt thêm khó khăn.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng Messi - Ảnh: Inter Miami

Dù vậy, Inter Miami nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ. Phút 21, lão tướng Luis Suarez cho thấy kinh nghiệm với đường chuyền thuận lợi để Pinter dứt điểm gỡ hòa. Chỉ 5 phút sau, Messi lên tiếng. Nhận đường kiến tạo của Fray, tiền đạo người Argentina xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút chính xác, giúp Inter Miami vượt lên dẫn 2-1 trước giờ giải lao.

Sang hiệp hai, Philadelphia Union đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 58 khi Pierre ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Philadelphia Union phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Sullivan ở phút bù giờ. Tuy nhiên, Inter Miami không thể tận dụng lợi thế để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Với cá nhân Messi, bàn thắng vào lưới Philadelphia Union giúp Inter Miami chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua.