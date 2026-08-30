Inter Miami có màn trình diễn bùng nổ trước CF Montréal khi giành chiến thắng đậm 7-1 tại MLS. Tâm điểm của trận đấu không ai khác ngoài Lionel Messi, người ghi tới 4 bàn thắng và góp công lớn giúp đội chủ nhà tìm lại niềm vui chiến thắng.

Ngay phút thứ 9, Messi đã cảnh báo hàng thủ Montreal bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Thomas Gillier phải trổ tài cứu thua. Đến phút 20, Inter Miami có bàn mở tỷ số khi Casemiro bật cao đánh đầu chính xác sau đường kiến tạo của Telasco Segovia.

Messi có màn trình diễn bùng nổ - Ảnh: Inter Miami

Montreal nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 37 với cú sút hiểm hóc của Fabian Herbers. Tuy nhiên, Messi lập tức lên tiếng. Phút 40, siêu sao người Argentina thực hiện cú đá phạt đẳng cấp từ góc phải, đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp Inter Miami tái lập lợi thế dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Lionel Messi tiếp tục khiến người hâm mộ mãn nhãn. Phút 56, anh đi bóng vượt qua nhiều cầu thủ Montreal trước khi dứt điểm tinh tế bằng chân phải, nâng tỷ số lên 3-1.

Inter Miami càng chơi càng hưng phấn. Phút 79, Luis Suarez ghi bàn sau đường kiến tạo một chạm đầy tinh tế của Messi, trước khi Messi hoàn tất hat-trick ở phút 83 với pha dứt điểm lạnh lùng từ trong vòng cấm.

Messi lập poker, Casemiro và Suarez đều ghi bàn - Ảnh: Inter Miami

Alexander Shaw sau đó ghi thêm bàn thắng thứ sáu cho đội chủ nhà ở phút 89, nhưng màn trình diễn vẫn chưa khép lại. Trong thời gian bù giờ, Messi tiếp tục thực hiện một cú đá phạt tuyệt đẹp, hoàn tất cú poker và ấn định chiến thắng 7-1 cho Inter Miami.

Màn trình diễn xuất sắc này giúp Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp, đồng thời giúp Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại MLS.