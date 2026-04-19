Atletico Madrid bước vào trận chung kết Cúp Nhà Vua với quyết tâm cao, nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh khi Barrenetxea ghi bàn ngay giây thứ 14, đưa Real Sociedad vượt lên dẫn trước. Bị thủng lưới quá sớm, đoàn quân của HLV Diego Simeone buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Julian Alvarez (trái) ghi bàn gỡ hòa 2-2 nhưng chính anh đá hỏng quả 11m khiến Ateltico hụt chức vô địch - Ảnh: ATM

Phút 19, Lookman lên tiếng đúng lúc với pha dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, trong thế trận đôi công hấp dẫn, Sociedad lại cho thấy sự sắc bén hơn. Phút 45+1, Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội bóng xứ Basque khép lại hiệp một với lợi thế 2-1.

Sang hiệp hai, Atletico dồn toàn lực tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 83 khi Julian Alvarez ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút thi đấu thêm, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và không thể tạo ra khác biệt. Trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi.

Tại đây, Atletico Madrid đã không giữ được sự lạnh lùng cần thiết. Alexander Sorloth và Julian Alvarez lần lượt đá hỏng, khiến đội bóng thành Madrid nhận thất bại 3-4.

Sociedad lên ngôi vô địch Cúp Nhà Vua đầy xứng đáng, trong khi Atletico thêm một lần lỡ hẹn danh hiệu sau trận chung kết giàu cảm xúc và kịch tính.