"Hùm xám" sớm thể hiện sức mạnh tấn công khi Luis Diaz và Michael Olise liên tiếp thử thách thủ môn Finn Dahmen. Tuy nhiên, Augsburg cũng đáp trả bằng pha dứt điểm nguy hiểm của Marius Wolf.

Thế áp đảo của Bayern được cụ thể hóa ở phút 29 khi Harry Kane tung quả tạt chuẩn xác để Serge Gnabry đánh đầu mở tỷ số.

Luis Diaz tiếp tục ghi bàn cho Bayern Munich - Ảnh: FCBM

Đội chủ nhà sau đó chơi quyết liệt, liên tục phạm lỗi và nhận hai thẻ vàng chỉ trong ít phút. Đến phút 39, Augsburg còn chịu tổn thất khi Wolf dính chấn thương rời sân.

Trước khi hiệp một khép lại, Luis Diaz nhân đôi cách biệt bằng cú sút hiểm hóc, giúp Bayern dẫn 2-0.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 48, Olise solo kỹ thuật rồi dứt điểm đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0. Dù vậy, Augsburg không buông xuôi. Chỉ năm phút sau, Kristijan Jakic tận dụng cơ hội rút ngắn tỷ số.

Harry Kane không ghi bàn nhưng anh có hai pha kiến tạo - Ảnh: FCBM

Cuối trận, Mert Komur bất ngờ ghi thêm bàn, khiến tỷ số rút xuống 2-3. Dẫu vậy, Bayern vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của hàng thủ và kết thúc với thắng lợi sát nút, qua đó giữ vững phong độ toàn thắng sau ba vòng đấu.

Ghi bàn:

Augsburg: Jakic 53', Komur 76'

Bayern Munich: Gnabry 28', Diaz 45'+4, Olise 48'

Đội hình xuất phát:

Augsburg: Dahmen, Schlotterbeck, Gouweleeuw, Matsima, Giannoulis, Massengo, Jakic, Wolf, Saad, Fellhauer, Komur.

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Goretzka, Kimmich, Diaz, Gnabry, Olise, Kane.