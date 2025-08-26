Tiền đạo 24 tuổi được đồn đoán sẽ rời sân Stamford Bridge, sau sự xuất hiện của Liam Delap và Joao Pedro.

Aston Villa cùng Newcastle đã bày tỏ sự quan tâm đến Nicolas Jackson, nhưng hiện Bayern Munich mới là đội dẫn đầu cuộc đua.

Bayern Munich đạt thỏa thuận cá nhân với Nicolas Jackson - Ảnh: SunSport

Gã khổng lồ xứ Bavaria đã thống nhất điều khoản cá nhân với Nicolas Jackson, trước khi thực hiện động thái ngã giá.

Nếu Bayern và Chelsea đạt thỏa thuận về mức phí (dao động từ 55 đến 65 triệu bảng Anh), thương vụ sẽ được thông qua trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng lại.

Điều đó cũng mở đường cho The Blues thực hiện động thái muộn ký hợp đồng với hai mục tiêu trên hàng công là Garnacho và Xavi Simons.

Cả hai cầu thủ đều bỏ qua nhiều đề nghị từ các CLB khác vì chỉ muốn gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.

Alejandro Garnacho được MU định giá 50 triệu bảng Anh. Trong khi RB Leipzig muốn thu về 65 triệu bảng Anh từ việc bán Xavi Simons.

Ngoài Nicolas Jackson, một cái tên khác cũng chuẩn bị khăn gói rời London là Christopher Nkunku.