PSG có chuyến làm khách đầy bùng nổ trước Toulouse ở vòng 3 Ligue 1 2025/26. Ngay từ những phút đầu, đội bóng của HLV Luis Enrique đã áp đảo hoàn toàn và nhanh chóng cụ thể hóa thế trận.

Phút 7, Joao Neves tung người móc bóng đẹp mắt mở tỷ số sau pha kiến tạo của Dembele. Chỉ hai phút sau, Barcola nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Fabian Ruiz.

Dembele tỏa sáng với cú đúp trên chấm 11m - Ảnh: CLB

Đến phút 15, Neves tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng với thêm một pha móc bóng kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0.

PSG chơi thăng hoa và đến phút 30, họ được hưởng phạt đền. Dembele thực hiện thành công, giúp đội khách dẫn 4-0. Toulouse không buông xuôi và Cresswell kịp mang về bàn rút ngắn ở phút 37, khép lại hiệp một với tỷ số 4-1.

Bước sang hiệp hai, PSG lại được hưởng 11m ở phút 50 và Dembele hoàn tất cú đúp. Trận đấu càng trở nên bùng nổ khi Joao Neves hoàn thành cú hat-trick ở phút 78, nâng tỷ số lên 6-1 cho PSG.

PSG thắng trận hoành tráng - Ảnh: CLB

Tuy nhiên, sự chủ quan trong những phút cuối khiến đội khách nhận thêm hai bàn thua, lần lượt do Gboho (phút 89) và Vossah (phút 91).

Chung cuộc, PSG thắng đậm 6-3, tiếp tục khẳng định sức mạnh hàng công hủy diệt với màn trình diễn chói sáng của Neves và Dembele.

Ghi bàn

Toulouse: Cresswell 37', Gboho 89', Vossah 90+1'

PSG: Neves 7', 15' 78', Barcola 9', Dembele 30' (phạt đền) 50' (phạt đền),

Đội hình xuất phát

Toulouse: Restes, Nicalaisen, Cresswell, McKenzie, Mathalie, Casseres, Sauer, Sidibe, Gboho, Magri, Donnum

PSG: Chavalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Barcola