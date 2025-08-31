Kết quả bóng đá hôm nay 31/8/2025

V-League 2025/26 - Vòng 3
18:30 Thể Công Viettel 2-0 Becamex TP. Hồ Chí Minh FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
18:30 Chelsea 2-0 Fulham K+Sport1
21:00 Man United 3-2 Burnley K+Sport1
21:00 Tottenham 0-1 Bournemouth K+Action
21:00 Sunderland 2-1 Brentford K+Cine
21:00 Wolves 2-3 Everton K+Sport2
23:30 Leeds United 0-0 Newcastle K+Sport1
La Liga 2025/26 - Vòng 3
22:00 Alaves 1-1 Atletico SCTV15
00:00 31/08 Real Oviedo 1-0 Sociedad SCTV22
00:30 31/08 Girona 0-2 Sevilla SCTV15
02:30 31/08 Real Madrid 2-1 Mallorca SCTV22
Serie A 2025/26 - Vòng 2
23:30 Parma 1-1 Atalanta ON Football
23:30 Bologna 1-0 Como 1907 On Sports+
01:45 31/08 Pisa 0-1 AS Roma On Sports+
01:45 31/08 Napoli 1-0 Cagliari ON Football
Bundesliga 2025/26 - Vòng 2
20:30 Bremen 3-3 Leverkusen TV360
20:30 Hoffenheim 1-3 E.Frankfurt TV360
20:30 Stuttgart 1-0 Borussia M'gladbach TV360
20:30 RB Leipzig 2-0 FC Heidenheim TV360
23:30 Augsburg 2-3 Bayern Munich TV360
Ligue 1 2025/26 - Vòng 3
22:00 Lorient 1-7 Lille On Sport News
00:00 31/08 Nantes 1-0 Auxerre On Sport News
02:05 31/08 Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain On Sport News

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan