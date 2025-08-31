Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Kết quả bóng đá hôm nay 31/8/2025
|V-League 2025/26 - Vòng 3
|18:30
|Thể Công Viettel 2-0 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
|18:30
|Chelsea 2-0 Fulham
|K+Sport1
|21:00
|Man United 3-2 Burnley
|K+Sport1
|21:00
|Tottenham 0-1 Bournemouth
|K+Action
|21:00
|Sunderland 2-1 Brentford
|K+Cine
|21:00
|Wolves 2-3 Everton
|K+Sport2
|23:30
|Leeds United 0-0 Newcastle
|K+Sport1
|La Liga 2025/26 - Vòng 3
|22:00
|Alaves 1-1 Atletico
|SCTV15
|00:00 31/08
|Real Oviedo 1-0 Sociedad
|SCTV22
|00:30 31/08
|Girona 0-2 Sevilla
|SCTV15
|02:30 31/08
|Real Madrid 2-1 Mallorca
|SCTV22
|Serie A 2025/26 - Vòng 2
|23:30
|Parma 1-1 Atalanta
|ON Football
|23:30
|Bologna 1-0 Como 1907
|On Sports+
|01:45 31/08
|Pisa 0-1 AS Roma
|On Sports+
|01:45 31/08
|Napoli 1-0 Cagliari
|ON Football
|Bundesliga 2025/26 - Vòng 2
|20:30
|Bremen 3-3 Leverkusen
|TV360
|20:30
|Hoffenheim 1-3 E.Frankfurt
|TV360
|20:30
|Stuttgart 1-0 Borussia M'gladbach
|TV360
|20:30
|RB Leipzig 2-0 FC Heidenheim
|TV360
|23:30
|Augsburg 2-3 Bayern Munich
|TV360
|Ligue 1 2025/26 - Vòng 3
|22:00
|Lorient 1-7 Lille
|On Sport News
|00:00 31/08
|Nantes 1-0 Auxerre
|On Sport News
|02:05 31/08
|Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain
|On Sport News
