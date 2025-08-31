HLV Xabi Alonso tiếp tục xoay tua lực lượng ở vòng 3 La Liga khi Real Madrid tiếp đón Mallorca trên sân nhà Bernabeu.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại của Trent Alexander-Arnold và Vinicius Jr trong đội hình xuất phát. Hậu vệ người Anh để lại dấu ấn ngay phút 7 với pha chuyền dài vượt tuyến cho Kylian Mbappe thoát xuống ghi bàn, nhưng VAR từ chối vì lỗi việt vị cực kỳ sát sao.

Arda Guler ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Real - Ảnh: RMCF

Trong khi hàng công Real còn loay hoay, Mallorca bất ngờ tạo khác biệt ở phút 18. Từ quả phạt góc của Pablo Torre, Vedat Muriqi bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Courtois.

Bàn thua khiến Mbappe bùng lên mạnh mẽ và họ gỡ hòa ở phút 37. Carreras tạt bóng để Dean Huijsen đánh đầu chuyền, tạo điều kiện cho Arda Guler đánh đầu nối san bằng tỷ số.

Chỉ một phút sau, Fede Valverde cắt bóng thông minh rồi kiến tạo để Vinicius solo kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-1.

Vinicius ghi bàn định đoạt trận đấu - Ảnh: RMCF

Những phút cuối hiệp 1, Real liên tục dồn ép và Mbappe thêm một lần bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Güler tưởng chừng lập cú đúp nhưng VAR lại xác định bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Mallorca vùng lên ở nửa sau trận đấu, song Courtois cùng hàng thủ chắc chắn giúp Real đứng vững.

Chung cuộc, Real Madrid thắng 2-1, toàn thắng cả 3 trận và tạm dẫn đầu La Liga với 9 điểm tuyệt đối.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr.

Mallorca: Roman, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Kumbulla, Darder, Lato, Morlanes, Torre, Muriqi, Joseph.