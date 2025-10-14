Nguồn ảnh: Uefa, Razed, French Team
Đội tuyển Indonesia không thể đạt giấc mơ World Cup 2026 khi trắng tay ở giai đoạn 4, với 3 vấn đề nổi cộm.
Zidane không màng lời đề nghị hậu hĩnh từ MU và Chelsea, úp mở sắp trở lại dẫn dắt tuyển Pháp, sau hơn 4 năm bất ngờ rời ‘ghế nóng’ Real Madrid.
Lamine Yamal đang chấn thương, khoe ảnh tình tứ khi đi đi nghỉ mát cùng bạn gái hơn 7 tuổi ở Croatia.
Lãnh đạo Barca sẽ không trao cho Lewandowski bản hợp đồng mới, thay vào đó là chi tiền mua đứt Marcus Rashford từ MU.