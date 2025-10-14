G3Khqy4XwAANZ3i.jpg
Đội hình ra sân tuyển Pháp
G3KxJxSWYAAOBCp.jpg
Đội khách chơi lấn lướt từ đầu
G3Kl0alX0AAH5bB.jpeg
Tuy nhiên, Pháp lại để thủng lưới ở phút 39
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur isl fra.jpg
Hậu vệ Palsson chớp thời cơ ghi bàn ở cự ly gần
G3Kj0qNWkAAs8QX.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Iceland
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur isl fra (1).jpg
Sang hiệp hai, Nkunku solo ấn tượng từ cánh trái để gỡ hòa cho Les Bleus
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur isl fra (2).jpg
Phút 68, Mateta lao vào đệm cận thành nâng tỷ số lên 2-1
G3KtVf1W0AAhIVH.jpg
Niềm vui của tiền đạo thuộc biên chế Crystal Palace
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur isl fra (3).jpg
Tuy nhiên, Hlynsson lập tức gỡ hòa 2-2 cho Iceland
G3KxJ7HXwAAAE4L.jpg
Cuối trận, Pháp cố gắng vùng lên nhưng không thể ghi được bàn thứ 3
G3Kzyv7WYAAWKnb.jpeg
Hai đội chia điểm 2-2
aadd3r3r.jpg
Tuyển Pháp bị đứt mạch toàn thắng nhưng vẫn xếp đầu bảng D với 10 điểm

Nguồn ảnh: Uefa, Razed, French Team