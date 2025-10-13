Ba Lan có chuyến làm khách trên sân Lithuania trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu và không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Với đẳng cấp vượt trội, “Đại bàng trắng” nhanh chóng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sóng gió trước khung thành đội chủ nhà.

Robert Lewandowski giúp Ba Lan giành 3 điểm quan trọng - Ảnh: UEFA

Ngay ở phút 15, Sebastian Szymanski dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Ba Lan. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của HLV Michal Probierz càng chơi càng thanh thoát, trong khi Lithuania gần như chỉ biết co cụm phòng ngự.

Sang hiệp hai, Ba Lan vẫn duy trì sức ép lớn. Phút 64, đội trưởng Robert Lewandowski khẳng định đẳng cấp để nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là bàn thắng thứ 5 của anh ở vòng loại, tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu của chân sút thuộc biên chế Barcelona.

Kết quả loạt trận đêm qua, rạng sáng 13/10 - Ảnh: UEFA

Với kết quả này, Ba Lan vươn lên xếp nhì bảng G với 13 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Lan 3 điểm và hơn Phần Lan 3 điểm. Trong khi đó, Lithuania vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 3 điểm, không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Cuộc đua ngôi đầu giữa Hà Lan, Ba Lan và Phần Lan hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng ở hai lượt trận cuối cùng.