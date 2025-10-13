Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

14/10
01:45

Iceland - Pháp

Bắc Ireland - Đức

Ukraine - Azerbaijan

Xứ Wales - Bỉ

Bắc Macedonia - Kazakhstan

Slovakia - Luxembourg

Slovenia - Thụy Si

Thụy Điển - Kosovo

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

13/10
20:00

Guinea Xích Đạo - Liberia

Nam Sudan - Togo

Tunisia - Namibia

13/10
23:00

Cameroon - Angola

Cape Verde - Eswatini

Lesotho - Zimbabwe

Mauritius - Libya

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
01h50 – 12/10 Serbia 0–1 Albania
20h00 – 12/10 San Marino 0–4 Đảo Síp
23h00 – 12/10 Scotland 2–1 Belarus
23h00 – 12/10 Quần đảo Faroe 2–1 Cộng hòa Czech
23h00 – 12/10 Hà Lan 4–0 Phần Lan
01h45 – 13/10 Romania 1–0 Áo
01h45 – 13/10 Croatia 3–0 Gibraltar
01h45 – 13/10 Đan Mạch 3–1 Hy Lạp
01h45 – 13/10 Lithuania 0–2 Ba Lan

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Trực tiếp
20h00 – 12/10 Zambia 0–1 Niger
23h00 – 12/10 Chad 2–3 Central African Republic
02h00 – 13/10 Mali 4–1 Madagascar
02h00 – 13/10 Djibouti 1–2 Sierra Leone
02h00 – 13/10 Ai Cập 1–0 Guinea-Bissau
02h00 – 13/10 Burkina Faso 3–1 Ethiopia
02h00 – 13/10 Ghana 1–0 Comoros