Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
14/10
|
Iceland - Pháp
|
Bắc Ireland - Đức
|
Ukraine - Azerbaijan
|
Xứ Wales - Bỉ
|
Bắc Macedonia - Kazakhstan
|
Slovakia - Luxembourg
|
Slovenia - Thụy Si
|
Thụy Điển - Kosovo
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
13/10
|
Guinea Xích Đạo - Liberia
|
Nam Sudan - Togo
|
Tunisia - Namibia
|
13/10
|
Cameroon - Angola
|
Cape Verde - Eswatini
|
Lesotho - Zimbabwe
|
Mauritius - Libya
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|01h50 – 12/10
|Serbia 0–1 Albania
|20h00 – 12/10
|San Marino 0–4 Đảo Síp
|23h00 – 12/10
|Scotland 2–1 Belarus
|23h00 – 12/10
|Quần đảo Faroe 2–1 Cộng hòa Czech
|23h00 – 12/10
|Hà Lan 4–0 Phần Lan
|01h45 – 13/10
|Romania 1–0 Áo
|01h45 – 13/10
|Croatia 3–0 Gibraltar
|01h45 – 13/10
|Đan Mạch 3–1 Hy Lạp
|01h45 – 13/10
|Lithuania 0–2 Ba Lan
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Phi
|Thời gian (giờ Việt Nam)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|20h00 – 12/10
|Zambia 0–1 Niger
|23h00 – 12/10
|Chad 2–3 Central African Republic
|02h00 – 13/10
|Mali 4–1 Madagascar
|02h00 – 13/10
|Djibouti 1–2 Sierra Leone
|02h00 – 13/10
|Ai Cập 1–0 Guinea-Bissau
|02h00 – 13/10
|Burkina Faso 3–1 Ethiopia
|02h00 – 13/10
|Ghana 1–0 Comoros
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.