Barca rũ bùn đứng dậy bằng màn vùi dập Alaves 6-1, trong đó Raphinha và Lamine Yamal cùng nhau lập cú đúp, ở vòng 11 La Liga.

Sau thất bại ở trận Siêu kinh điển, cũng như PSG trên sân chơi Champions League, Barcelona nóng lòng thể hiện phản ứng ngay từ những phút đầu.

Raphinha có bàn thắng thứ 14 và 15 ở La Liga mùa này. Ảnh: FCB

Đội quân của Hansi Flick đã làm được điều đó: đường chuyền sắc sảo của Pedri tìm đến Fermin Lopez, người băng xuống đúng lúc sau lưng hàng thủ Alaves rồi bình tĩnh căng ngang để Raphinha dứt điểm mở tỷ số.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya suýt bị gỡ hòa ngay sau đó, khi Angel Perez đột phá bên cánh trái rồi đưa bóng đến vị trí không người kèm của Abde Rebbach. Dù vậy, cầu thủ này lại sút vọt xà trong cơ hội rất thuận lợi.

Alaves phải trả giá đắt cho pha bỏ lỡ ấy vào giữa hiệp 1. Từ đường chuyền tinh tế ra sau hàng thủ của Lamine Yamal, Fermin thoát xuống góc hẹp dứt điểm uy lực nhân đôi cách biệt.

Yamal ghi cú đúp cùng 1 kiến tạo. Ảnh: FCB

Barca chơi không thể ngăn cản và ghi thêm hai bàn để bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0. Raphinha hoàn tất một pha phối hợp nhịp nhàng của cả đội, sau khi được Fermin chuyền bóng tạo cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn.

Tiếp đó, Yamal - người từng bỏ lỡ một cơ hội đối mặt - khép lại 45 phút tưng bừng bằng cú sút một chạm từ rìa vùng cấm vào góc thấp khung thành.

Sau giờ nghỉ, Barca tiếp tục tấn công dồn dập. Sau khi Karim Adeyemi bỏ lỡ đáng tiếc, các học trò của Hansi Flick ghi thêm bàn thắng thứ 5 vào giữa hiệp hai.

Lamine Yamal thoát xuống theo trục giữa rồi bình tĩnh bấm bóng qua đầu thủ môn Antonio Sivera. Ban đầu, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng VAR can thiệp và xác nhận pha lập công thứ 10 của anh tại La Liga mùa này.

Màn ăn mừng quen thuộc của Raphinha và Yamal. Ảnh: FCB

Cách biệt an toàn giúp Flick rút một số trụ cột ra nghỉ trong những phút cuối. Dẫu vậy, Barca vẫn ghi thêm bàn thứ 6 nhờ công Anthony Gordon. Cầu thủ người Anh băng xuống sau lưng hàng thủ Alaves rồi bấm bóng ghi bàn.

Alaves ít nhất cũng có bàn danh dự muộn do công Mariano Diaz, người có pha xử lý kỹ thuật trước khi ghi bàn.

Chiến thắng 6-1 giúp Barca tiếp tục giữ ngôi đầu bảng La Liga, hướng đến hai thử thách quan trọng sắp tới: gặp Aston Villa ở Champions League và trận đấu trên sân Atletico Madrid.

Ghi bàn:

Barca: Raphinha 8’, 41’, Fermin Lopez 23’, Yamal 45’+1, 64’, Gordon 81’.

Alaves: Mariano Diaz 84’.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-3-3): Garcia; Farinas, Cubarsi, De Jong, Cancelo; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Alaves (4-5-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Koski, Yusi; Angel Perez, Protesoni, Guevara, Suarez, Rebbach; Boye.