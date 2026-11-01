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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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31/10 18:00
|Hải Phòng 1-0 Đồng Nai
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FPT Play
|Nam Định 3-1 Thể Công
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FPT Play
|SLNA 1-1 CAHN
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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31/10 19:30
|Chelsea 2-0 Manchester United
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FPT Play
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31/10 22:00
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Bournemouth 2-0 Leeds
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FPT Play
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Brentford 2-0 Nottingham
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FPT Play
|Coventry 3-1 Sunderland
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FPT Play
|Hull City 2-2 Ipswich
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FPT Play
|Manchester City 0-1 Brighton
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FPT Play
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01/11 00:30
|Tottenham vs Crystal Palace
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FPT Play
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01/11 03:00
|Aston Villa vs Fulham
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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31/10 20:00
|Levante 0-2 Atletico Madrid
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On Football
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31/10 22:15
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Vallecano 3-0 Celta Vigo
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On Football
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01/11 00:30
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Real Betis vs Malaga
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On Football
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01/11 03:00
|Barcelona vs Alaves
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On Football
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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31/10 21:30
|Augsburg 1-1 Freiburg
|Leverkusen 2-4 Stuttgart
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Monchengladbach 0-0 Paderborn
|Schalke 04 0-2 RB Leipzig
|Werder Bremen 2-0 Hoffenheim
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01/11 00:30
|Bayern Munich vs Dortmund
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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31/10 21:00
|Bologna 2-1 Monza
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MyTV
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01/11 00:00
|Udinese vs AS Roma
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MyTV
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01/11 02:45
|AC Milan vs Inter Milan
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MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 02:45
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Troyes vs Le Mans
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ON Sports+
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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30/10 17:00
|Thanh Hóa 1-1 Hà Tĩnh
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FPT Play
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30/10 18:00
|Bắc Ninh 1-0 HAGL
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FPT Play
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30/10 19:15
|Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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31/10 03:00
|Villarreal 0-1 Espanyol
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On Football, SCTV15
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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31/10 02:30
|Elversberg 4-1 Mainz 05
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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31/10 01:00
|Le Havre 1-5 PSG
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ON Sports News
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Nice 5-2 Rennes
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ON Sports+
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31/10 03:05
|Lille 1-0 Lens
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ON Sports News
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