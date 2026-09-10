Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/09 23:45
|Barcelona 5-1 Feyenoord
|Stuttgart 3-1 Viking
|
On Football
|
10/09 02:00
|Liverpool 2-1 Atletico Madrid
|Napoli 0-1 Arsenal
|
On Football
|Sporting Lisbon 3-1 Galatasaray
|
On Sports
|PSG 6-1 Slovan Bratislava
|
On Sports News
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 1/16
|
10/09 02:00
|Chelsea 6-3 Leeds
|
10/09 05:00
|
Deportivo Riestra vs Banfield
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
10/09 07:30
|Chicago Fire vs Inter Miami
|
10/09 09:30
|
Vancouver Whitecaps vs L.A Galaxy
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6
|
09/09 22:55
|
Al Kholood 2-1 Al Shabab
|
10/09 01:00
|
Al Fateh 1-2 Diriyah Club
|Al Nassr 2-1 Abha
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.