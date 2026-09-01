Barcelona tiếp tục khẳng định sức mạnh tại La Liga 2026/27 bằng chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Rayo Vallecano trên sân nhà. Kết quả này giúp thầy trò HLV tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu, đồng thời nối dài chuỗi trận thắng tại sân nhà ở La Liga lên con số 21.

Dù được đánh giá cao hơn, Barcelona bất ngờ bị Rayo Vallecano chọc thủng lưới trước. Phút 12, Álvaro García thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền ngược thuận lợi để Sergio Camello tung cú sút mạnh, đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Yamal tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: FCB

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Raphinha nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau pha xử lý cá nhân ấn tượng trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa.

Sau bàn gỡ, Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 33, Lamine Yamal ghi dấu ấn với cú sút chân trái quyết đoán ở góc gần, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Trước khi hiệp một khép lại, Jules Koundé từng đưa bóng vào lưới Rayo nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Anthony Gordon tạo ra tình huống nguy hiểm khiến Florian Lejeune vô tình phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1.

Raphinha cũng không chịu kém người đàn em khi ghi hai bàn - Ảnh: FCB

Dù bị dẫn hai bàn, Rayo Vallecano vẫn chiến đấu mạnh mẽ và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 nhờ cú đánh đầu của Camello.

Nhưng Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận. Raphinha hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo tinh tế của Gordon, trước khi Yamal khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng pha cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-2.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng, Barcelona tiếp tục gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch La Liga 2026/27 mùa này.

Ghi bàn

Barcelona: Raphinha 19' - 71', Lamine Yamal 21'- 90', Lejeune 51' (phản lưới)

Vallecano: Camello 12' (Garcia) - 59' (Lopez)

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Christensen, Xavi Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha, Gordon

Vallecano: Cardenas, Balliu, Ciss, Lejeune, Vertrouwd, Lopez, Bouare, Valentin, Garcia, Camello, De Frutos