2h30 ngày 1/9, sân Camp Nou:

Tên Julian Alvarez liên tục xuất hiện trong các nhóm WhatsApp của cầu thủ Barcelona. Một số người trực tiếp trò chuyện với tiền đạo Argentina, số khác tỏ ra tiếc nuối trước tình cảnh của anh.

“Họ đang làm khó cậu ấy”, một nhóm cầu thủ Barca phàn nàn, nhưng cũng có những người tự hỏi bộ phận thể thao sẽ chọn phương án nào nếu Alvarez cuối cùng không đến Camp Nou.

Barca hướng đến chiến thắng khác. Ảnh: FCB

“Chuyện Lautaro Martinez có thật không?”, họ hỏi nhau. Trước mắt, giải pháp tình thế là Gabriel Jesus với giá 10 triệu euro từ Arsenal.

Các học trò của Hansi Flick thất vọng trước những thông tin liên quan đến Julian Alvarez, đồng thời bật cười khi nghe đồn Lamine Yamal đang buồn bã.

Trong các văn phòng của Barca, người ta nói về những kẻ muốn gây bất ổn, và số 10 luôn là tâm điểm. Ngược lại, những người thân cận với Yamal chỉ cười trước những lập luận ấy.

“Lamine khó chịu vì Ferran ra đi do họ là bạn thân à? Cậu ấy tức giận vì tình cảnh của Balde sao?”, họ đặt câu hỏi. “Cậu ấy không phải bạn thân của Ferran. Alejandro đúng là bạn của cậu ấy, nhưng Yamal hiểu tình hình. Những người nói như vậy chẳng biết gì cả”.

Thực ra, người khiến Lamine Yamal khó chịu chính là Lamine Yamal. Anh cần tìm lại thứ bóng đá tốt nhất của mình.

Khi chuẩn bị cho trận tiếp Rayo Vallecano ở vòng 3 La Liga, Yamal lập cú đúp và kiến tạo cho Anthony Gordon trong chiến thắng 4-0 của đội hình chính trước nhóm dự bị. Đây là tín hiệu tích cực.

Real Madrid toàn thắng dưới thời Jose Mourinho, với Jude Bellingham tìm lại phiên bản tốt nhất. Barca của Hansi Flick và Yamal không muốn bị bỏ lại phía sau ngay khi vừa rời vạch xuất phát.

Không chỉ toàn thắng, Mourinho thông qua báo chí thân Madrid bắt đầu “vận động” cho các cầu thủ của mình đua tranh Quả bóng vàng 2026.

“Đó là một giải thưởng cá nhân rất đẹp”, Mourinho nói trước trận thắng Malaga. “Quả bóng Vàng phải dành cho những cầu thủ mà khi họ giải nghệ, chúng ta sẽ nhớ họ mãi mãi. Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthaus...

Bạn không thể trao Quả bóng vàng cho một người chỉ vì anh ta vô địch Champions League hay World Cup”.

Flick phản ứng với Mourinho. Ảnh: FCB

Mourinho kết luận: “Chỉ có 2, 3 hoặc 4 người thôi và chúng ta đều biết họ là ai. Chúng ta biết họ ở đâu. Ở đây (ám chỉ Real Madrid)”.

Hansi Flick đáp lại ngay lập tức: “Vận động cho ai đó không phải công việc của tôi. Tất nhiên đội bóng của tôi có những cầu thủ rất giỏi. Tôi không phải người yêu thích các giải thưởng kiểu này.

Khi đội bóng thành công, cơ hội giành những giải thưởng cá nhân như vậy sẽ cao hơn”.

Với Rodri trong đội hình, Barcelona giờ có hai ứng viên cho Quả bóng Vàng. Người còn lại tất nhiên là Yamal.

Cho đến trước khi có kết quả Quả bóng vàng, giờ là lúc Barca đua với Real Madrid, và Hansi Flick đấu “võ miệng” với Mourinho.

Lực lượng:

Barca: Bardghji, De Jong, Gavi chấn thương, Casado vắng mặt vì quyết định kỹ thuật.

Rayo Vallecano: Batala, Luiz Felipe, Palazon, Kumbulla chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Gordon.

Rayo Vallecano (4-3-3): Cardenas; Vertrouwd, Fernandez, Lejeune, Ratiu; Lopez, Diaz, Valentin; Perez, Camello, De Frutos.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.