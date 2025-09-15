Barcelona có màn trình diễn bùng nổ khi tiếp đón Valencia ở vòng 4 La Liga 2025/26. HLV Hansi Flick dù không có Lamine Yamal và để Raphinha ngồi dự bị, nhưng đội chủ nhà vẫn sớm chiếm ưu thế.

Chỉ trong 15 phút đầu, Kounde và Torres bỏ lỡ hai cơ hội rõ rệt, khiến khán giả tại Camp Nou tiếc nuối.

Bế tắc được phá vỡ ở phút 29 khi Torres xử lý tinh tế kiến tạo cho Lopez băng xuống ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng giúp Barcelona chơi tự tin hơn, song hiệp một khép lại mà không có thêm pha lập công nào.

Lopez, Raphinha và Lewandowski, mỗi người có cho mình một cú đúp - Ảnh: FCB

Bước sang hiệp hai, Valencia nỗ lực dâng cao đội hình nhưng lại để lộ khoảng trống lớn. Phút 53, Rashford kiến tạo đẳng cấp để Raphinha nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ba phút sau, Lopez tung cú sút xa táo bạo, nâng cách biệt thành 3-0. Sức ép dồn dập khiến Valencia hoàn toàn sụp đổ.

Phút 76, Lewandowski ghi dấu ấn với pha khống chế rồi dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, phút 86, tiền đạo Ba Lan phá bẫy việt vị và hoàn tất cú đúp cá nhân, đồng thời ấn định chiến thắng hủy diệt 6-0 cho Barcelona.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh hàng công mà còn giúp thầy trò HLV Flick áp sát Real Madrid với 2 điểm ít hơn sau 4 vòng đấu.

Ghi bàn: Lopez 29', 56', Raphinha 53', 66', Lewandowski 76', 86'

Đội hình xuất phát

Barcelona: Garcia, Martin, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Lopez, Casado, Pedri, Rashford, Torres, Roony

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Copete, Gaya, Lopez, Guerra, Santamaria, Duro, Danjuma