Real Madrid có chuyến làm khách đầy kịch tính trên sân Anoeta của Real Sociedad. Ngay phút thứ 2, Arda Guler sút tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng bị khước từ vì Mbappe việt vị.

Dù vậy, đến phút 12, Los Blancos vẫn được ăn mừng khi Mbappe tận dụng sai lầm của hàng thủ Sociedad, bứt tốc ghi bàn mở tỷ số.

Mbappe vẫn ghi bàn đều đặn cho Real Madrid - Ảnh: La Liga

Chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Dean Huijsen, Real tưởng như sẽ gặp khó khăn, nhưng Mbappe tiếp tục tỏa sáng. Phút 44, anh đột phá dũng mãnh rồi kiến tạo để Guler nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Sociedad tận dụng lợi thế quân số để gia tăng sức ép. Phút 56, Oyarzabal rút ngắn tỷ số 1-2 trên chấm phạt đền, thổi bùng khí thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục, Real Madrid đã phòng ngự kiên cường và bảo toàn được chiến thắng.

Củng cố ngôi đầu La Liga - Ảnh: La Liga

Chung cuộc, Real Madrid đánh bại Sociedad 2-1, tiếp tục toàn thắng sau 4 vòng đầu La Liga 2025/26, qua đó giữ vững ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối.

Ở vòng 5, thầy trò HLV Xabi Alonso sẽ tiếp đón Espanyol, nhưng trước đó sẽ chạm trán Marseille tại vòng phân hạng Champions League.

Bàn thắng

Sociedad: Oyarzabal (56' pen)

Real Madrid: Mbappe (12'), Guler (44')

Thẻ đỏ: Huijsen (Real Madrid, 32')

Đội hình ra sân

Sociedad: Remiro, Elustondo, Zubeldia, Caleta Car, Goti, Guedes, Marin, Gorrotxategi, Gomez, Barrenetxea, Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Guler, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe.