Đội chủ sân Anfield nhập cuộc đầy khí thế trong ngày trình làng tân binh đắt giá Alexander Isak và sớm được ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 4, Mohamed Salah tung cú sút trong vòng cấm, bóng chạm Robertson đổi hướng bay thẳng vào lưới, mở tỷ số.

Tình huống Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 - Ảnh: LFC

Chỉ hai phút sau, chính chân sút người Ai Cập nhân đôi cách biệt cho "Lữ đoàn đỏ" với cú dứt điểm lạnh lùng sau pha kiến tạo chuẩn xác của Gravenberch.

Atletico Madrid không chịu khuất phục. Sau tình huống VAR từ chối phạt đền cho Liverpool, Marcos Llorente kịp rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 44 từ đường chuyền của Raspadori.

Marcos Llorente hai lần khiến các khán đài sân Anfield câm lặng - Ảnh: EUFA

Bước sang hiệp hai, Quỷ đỏ vùng Merseyside tạo ra nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ, trong đó đáng chú ý có pha sút trúng cột dọc trước khung thành rộng mở của Salaha. Liverpool trả giá ở phút 81 khi cú sút từ xa của Llorente chạm người đổi hướng khiến Alisson bất lực, gỡ hòa 2-2.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở những phút cuối. HLV Simeone bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng gay gắt. Và đúng phút 90+2, từ quả phạt góc của Szoboszlai, Virgil Van Dijk bật cao đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Liverpool.

Van Dijk trở thành người hùng của Liverpool với bàn thắng định đoạt trận đấu - Ảnh: LFC

Anfield vỡ òa, Van Dijk trở thành người hùng, trong khi Salah rực sáng với một bàn thắng cùng một kiến tạo. Ba điểm quý giá này không chỉ giúp Liverpool khởi đầu suôn sẻ mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục Champions League mùa này.

Ghi bàn:

Liverpool: Robertson (4'), Salah (6'), Van Dijk (90'+2)

Atletico Madrid: M. Llorente (45'+3, 81')

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Galan, Gallagher, Simeone, Barrios, Griezmann, Nico Gonzalez, Raspadori.