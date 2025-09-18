Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr dồn ép đối thủ với lối chơi tốc độ, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Istiklol.

Phút 15, Abdulrahman Ghareeb mở tỷ số bằng cú sút căng trong vòng cấm. Chỉ vài phút sau, Angelo nhân đôi cách biệt trước khi Wesley ghi thêm bàn thứ ba ở cuối hiệp một, giúp Al Nassr gần như định đoạt thế trận ngay từ 45 phút đầu.

Dù thiếu vắng Ronaldo, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn áp đảo Istiklol - Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp hai, HLV Jorge Jesus tiếp tục tung vào sân những ngôi sao như Sadio Mane, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic để gia tăng áp lực.

Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Coman solo tốc độ và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 49, Mane dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Ghareeb, ấn định chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục.

Trong khi đó, Istiklol gần như bất lực. Những nỗ lực từ Dzhalilov hay Panjshanbe đều không thể xuyên thủng hàng thủ Al Nassr. Thậm chí, họ còn nhận thêm hai thẻ vàng vì lối chơi quyết liệt.

Các đồng đội của CR7 thi nhau tỏa sáng trận ra quân ở AFC Champions League Two 2025/26 - Ảnh: Al Nassr

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định chiều sâu đội hình cùng sức mạnh vượt trội của Al Nassr. Dù thiếu Ronaldo, đội bóng vẫn cho thấy hàng công đa dạng và khát khao lớn, gửi thông điệp mạnh mẽ tới mọi đối thủ: họ sẵn sàng chinh phục ngôi vương đấu trường châu Á.