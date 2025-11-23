Freiburg nhập cuộc đầy tự tin và gây choáng váng đội chủ nhà bằng hai pha lập công liên tiếp, khiến Bayern lâm vào thế bám đuổi ngay từ đầu trận.

Tuy nhiên, bàn rút ngắn của Karl sau đường chuyền tinh tế của Olise đã giúp Bayern Munich lấy lại tinh thần. Cuối hiệp 1, Olise tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Olise (trái) có trận đấu thăng hoa, trong khi Harry Kane cũng không ngừng ghi bàn - Ảnh: FCBM

Bước sang hiệp hai, sức mạnh tấn công của "Hùm xám" xứ Bavaria bùng nổ. Upamecano đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 sau quả phạt góc do Olise thực hiện.

Tiền đạo Harry Kane ghi bàn thứ tư không lâu sau đó. Jackson kịp ghi dấu bằng pha lập công ở phút 72, trước khi Olise khép lại trận đấu bằng cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 84, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Bayern tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục - Ảnh: FCBM

Thắng 6-2 sau khi bị dẫn trước 0-2, Bayern thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn, còn Olise xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận với 2 bàn và 3 kiến tạo - màn trình diễn đẳng cấp khiến cả Bundesliga phải chú ý.