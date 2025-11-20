Ngôi sao người Brazil tiết lộ, anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ HLV Bayern - Vincent Kompany vào phút chót. Tuy nhiên, trước đó anh cũng có lời hứa hẹn với Real Betis.

Antony quyết tâm trở lại thành phố Seville, nơi anh hồi sinh sự nghiệp trong quãng thời gian cho mượn 6 tháng nửa sau mùa bóng trước.

Antony từng bỏ qua lời mời gọi của HLV Bayern Munich - Ảnh: PA

Khi trở lại Old Trafford, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi bị đưa vào đội "Bomb Squad" gồm 5 người mà HLV Ruben Amorim muốn đẩy ra khỏi MU.

Cuối cùng Antony cũng đạt được mục đích của mình chỉ vài giờ trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng lại, khi MU và Betis đạt được thỏa thuận trị giá 21,7 triệu bảng Anh.

Trên tờ Globo Esporte của Brazil, Antony chia sẻ về mối quan tâm từ Hùm xám xứ Bavaria: "Tôi thành thật với anh có một điều khiến bản thân hết sức ngỡ ngàng.

Vincent Kompany đã gọi cho tôi và trò chuyện thân mật. Anh rấy tỏ ra lịch sự và thích lối chơi bóng của tôi. Thời điểm đó là 11h tối ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè."

Antony sau đó đã từ chối chuyển đến Bundesliga vì trót hứa với Betis. Bên cạnh đó, anh cũng muốn đặt gia đình lên hàng đầu.

"Điều ảnh hưởng lớn đến quyết định bởi tôi là người đàn ông của gia đình. Tôi luôn quan tâm đến con cái.

Con trai Lorenzo yêu nơi này và thành phố Seville. Khi chúng tôi đi nghỉ ở Brazil, thằng bé luôn hỏi 'Bố ơi, khi nào chúng ta về Tây Ban Nha?'

Nói về việc rời MU, Antony cho biết thêm: "Tôi không hề oán giận hay trách móc bất kỳ ai ở đó."